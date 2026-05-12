Дефіцит артилерії на полі бою дронів: три прості рішення

У лісистій місцевості подавити та знищити укріплені позиції піхоти та БПЛА можливо тільки в результаті комбінованого ураження, коли дрони залітають одразу за снарядами, це подавляє стрільців та знищує інфраструктуру ворожих позицій. Військовий журналіст Юрій Бутусов пояснює, чому артилерію треба повертати на поле бою: без неї ефективність контролю кіл-зон недостатня.

Ефективне подавлення бойових порядків противника можливе тільки якщо вогневий вплив є постійним, щоб не давати ворогу відновлювати інфраструктуру та маневрувати як на логістичних шляхах так і в середині позиційних районів.

Артилерія задає швидкість та темп ураження, які перевищують швидкість та темп відновлення позицій.

І ось тут на деяких ділянках виявляються організаційні проблеми. Коли наша артилерія починає працювати, ворог починає патрулювати дронами наші позиційні райони. В цих умовах артилерія починає стріляти не тоді, коли треба, а вкрай рідко, коли поруч не чутно дронів.

У зв'язку з цим подекуди починаються розмови, що артилерія втратила своє значення, що купувати нові гармати та снаряди нема потреби, у той час як на фронті насправді на деяких ділянках відчувається дефіцит і гармат, і снарядів.

Відео дня

Рішення очевидні, нічого нового:

Необхідно посилення протидронової оборони позиційних районів артилерії та БПЛА. Спеціально виділені розрахунки дронів-перехоплювачів, радари та акустичні системи контролю повітряної обстановки, необхідна кількість позицій стрільців, система сповіщення та регулювання руху. Спеціально виділені групи копачів, які забезпечують безперервне обладнання нових та ремонт пощкоджених позицій, постійне створення хибних позицій та макетів. Розгортання достатньої кількості гармат, щоб розсереджувати контрбатарейну боротьбу та здійснювати маневр вогнем.

Проблема в тому, що оборона від дронів позиційних районів арилерії та БПЛА стала зараз окремим видом бойових дій і вимагає окремого планування, окремо виділених значних сил, які мають обороняти глибоко ешелоновані бойові порядки та логістичні шляхи. І якщо це зробити, то наші втрати насправді зменшаться, а втрати ворога — збільшаться.

Артилерію треба повертати на поле бою, без неї ефективність контролю кіл-зон недостатня.

Джерело.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.