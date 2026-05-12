Дефіцит артилерії на полі бою дронів: три прості рішення
У лісистій місцевості подавити та знищити укріплені позиції піхоти та БПЛА можливо тільки в результаті комбінованого ураження, коли дрони залітають одразу за снарядами, це подавляє стрільців та знищує інфраструктуру ворожих позицій. Військовий журналіст Юрій Бутусов пояснює, чому артилерію треба повертати на поле бою: без неї ефективність контролю кіл-зон недостатня.
Ефективне подавлення бойових порядків противника можливе тільки якщо вогневий вплив є постійним, щоб не давати ворогу відновлювати інфраструктуру та маневрувати як на логістичних шляхах так і в середині позиційних районів.
Артилерія задає швидкість та темп ураження, які перевищують швидкість та темп відновлення позицій.
І ось тут на деяких ділянках виявляються організаційні проблеми. Коли наша артилерія починає працювати, ворог починає патрулювати дронами наші позиційні райони. В цих умовах артилерія починає стріляти не тоді, коли треба, а вкрай рідко, коли поруч не чутно дронів.
У зв'язку з цим подекуди починаються розмови, що артилерія втратила своє значення, що купувати нові гармати та снаряди нема потреби, у той час як на фронті насправді на деяких ділянках відчувається дефіцит і гармат, і снарядів.
Рішення очевидні, нічого нового:
- Необхідно посилення протидронової оборони позиційних районів артилерії та БПЛА. Спеціально виділені розрахунки дронів-перехоплювачів, радари та акустичні системи контролю повітряної обстановки, необхідна кількість позицій стрільців, система сповіщення та регулювання руху.
- Спеціально виділені групи копачів, які забезпечують безперервне обладнання нових та ремонт пощкоджених позицій, постійне створення хибних позицій та макетів.
- Розгортання достатньої кількості гармат, щоб розсереджувати контрбатарейну боротьбу та здійснювати маневр вогнем.
Проблема в тому, що оборона від дронів позиційних районів арилерії та БПЛА стала зараз окремим видом бойових дій і вимагає окремого планування, окремо виділених значних сил, які мають обороняти глибоко ешелоновані бойові порядки та логістичні шляхи. І якщо це зробити, то наші втрати насправді зменшаться, а втрати ворога — збільшаться.
Артилерію треба повертати на поле бою, без неї ефективність контролю кіл-зон недостатня.
Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.