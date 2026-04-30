Мотивация, организация и высокие зарплаты: 9 способов пополнения ВСУ от командира взвода БПЛА

Как обеспечить армию людьми? Мысль о мобилизации командира взвода.

Людей в роту БПЛА я ищу везде, наибольшее количество пополнения у меня — это военные, на которых были открыты уголовные дела из-за СОЧ, есть также добровольцы с 22-го года, есть молодежь с контрактом 18–24, есть бойцы, которые вернулись на службу после списания, есть принудительно мобилизованные.

Итак, список моих приоритетов: как обеспечить армию людьми.

1. Увеличить денежное обеспечение пехотинца

Минобороны и Генштаб планируют значительно повысить финансирование пехоты, и увеличение ГЗ до 250 тысяч в месяц — это оправданное решение. На нуле сейчас не так много людей, они должны быть обеспечены как элита. Считаю, что определенную сумму, хотя бы тысяч 100 в месяц, надо выделять на каждого действующего на нуле пехотинца в каждый батальон, чтобы пехотные подразделения могли обеспечить себя для выполнения задач всем необходимым. После выполнения задач в пехоте в течение 6 месяцев человек имеет право переводиться на любую другую должность в своей бригаде.

2. Уменьшить отток опытных военных из армии

За каждый год на фронте на боевых и штабных должностях воины должны получать премию от 400 тысяч гривен и дополнительные две недели отпуска в год. Это выгодно для государства, потому что отток по небоевым причинам из армии соизмерим с боевыми потерями.

3. Иностранцы

На планете — более 8 миллиардов людей, половина которых живет в зонах военных конфликтов, в странах, где 3–4 тысячи долларов в месяц — большая мотивация. К сожалению, работа по массовому завозу иностранных бойцов в Украину системно не ведется. Так, за 4 месяца 2026-го года организовано завезено всего... 500 иностранцев, которых завезла одна часть — 2-й корпус "Хартия" за негосударственные средства волонтерского фонда. Причем в "Хартии" очередь на завоз — около 1000 добровольцев в месяц, но получить государственное финансирование для того, чтобы осуществить их трансфер, до сих пор невозможно.

4. Уменьшить количество СОЧ

Во-первых, надо решить проблему добросовестных СОЧ, которые делаются с целью перевода в другую часть. После службы на боевых должностях 2 года любой военный должен получить право раз в год перевестись автоматически на боевую должность в другую воинскую часть. Части с лучшим отношением будут собирать больше качественных людей.

Во-вторых, СОЧ есть везде, но есть части с высоким уровнем СОЧ, а есть в разы меньше при выполнении одинаковых задач. Случаи СОЧ выше среднего уровня должны получать служебные расследования относительно вероятной ответственности командиров и существующих организационных проблем от ГШ, МО и военного омбудсмена.

5. Проблема мобилизации через ТЦК и привлечения армейских корпусов и бригад к мобилизации

До передовой доходит в 3–4 раза меньше людей, чем мобилизуют. Ответственность за человека во время мобилизации фрагментирована между различными структурами власти. Системы учета дают много ошибок, отсрочками и снятием с учета торгуют коррупционеры, свой план по поиску людей в полиции, свой план в ТЦК, свой план в учебных центрах. Очевидно, что нельзя возлагать мобилизацию только на полицию, или только на ТЦК, они не решат существующие проблемы, в которые и так уже вовлечены. Главные выгодополучатели получения пополнения — командиры корпусов и бригад. Поэтому за каждой областью должны быть закреплены армейские корпуса и части резерва ГК, которые осуществляют мобилизационные мероприятия совместно с полицией и ТЦК. Это улучшит контроль против коррупции, и каждый мобилизованный будет попадать к военным, которые в мобилизованных заинтересованы и будут заботиться о них с первого шага. А командиры получат плановое пополнение и персональную ответственность за своих мобилизованных.

6. Mission Control для пехотинца

Так же как Минобороны ввело Mission control для каждого вылета дрона, так же необходим Mission control для каждого пехотинца. Сколько времени пехотинец на нуле, какое обеспечение ему доставляют дроны, какая у него связь, на когда запланирована его ротация. И каждый случай потерь и каждый случай пропавших без вести должны быть зафиксированы, и должен быть проведен After action review с участием проверки ГШ и МО. Командиры, которые допускают системные неоправданные потери личного состава, должны лишаться права занимать командные должности и переводиться, несмотря на звание, в пехотные подразделения на рядовые должности.

7. Русские

Опыт применения российских добровольцев из числа пленных на фронте очень положительный. В российской армии к людям относятся как к скоту, они знают, что если их обменяют, то снова бросят на смерть, и поэтому шансы выжить, воюя за украинцев, значительно выше. За год в плен российские штурмовики попадают тысячами. Российские добровольческие подразделения надо создавать во всех наших частях, которые готовы взять на себя такую ответственность.

8. Снижение возраста мобилизации до 23 лет исключительно для пополнения молодежью подразделений БПЛА

Молодые люди 23–25 лет нужны для укомплектования подразделений дронов. Это значительно улучшит живучесть нашей пехоты и позволит значительно усилить преимущество Украины в высокотехнологичных вооружениях.

9. Контракты для добровольцев

Контракт 18–24 надо изменить на контракт 18–22, но заключать его не на один год, а хотя бы на два. Если человек идет в пехоту добровольно, то он должен получать такие же выплаты в 1 миллион премии независимо от своего возраста.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

