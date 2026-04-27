Ограничение прав и сервисов для "уклонистов": в Раде прокомментировали вероятные изменения в мобилизации

Роман Костенко, народный депутат и секретарь Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, озвучил, как можно побудить мобилизоваться тех, кто сейчас уклоняется от службы в армии.

В беседе с журналисткой Еленой Трибушной Роман Костенко говорили о новых правилах мобилизации и комплектования ВСУ. Сейчас подготовка перешла на этап согласования позиций между Минобороны, Генштабом, Верховной Радой и Офисом президента. Позиция министра обороны Михаила Федорова направлена на снижение напряжения в обществе, но возникают разногласия с Генштабом ВСУ в подходах к пополнению резервов.

Роман Костенко сообщил, возможно ли ограничить сервисе в "Дії" для тех, кто уклоняется от призыва

Кроме структурных изменений, ходят слухи о массовой отмене бронирования, внедрении сроков службы, денежных премиях за подписание контрактов и радикальном повышении выплат пехоте на передовой. Также возник вопрос о том, как привлечь те два миллиона человек, которые сейчас находятся в розыске ТЦК, к мобилизации.

Відео дня

В беседе озвучили количество в 1 600 000 человек — которые "вполне могут служить", что в целом больше, чем ВСУ сейчас. Сейчас ищут способы убедить этих людей, которые "самоустранились от защиты государства", мобилизоваться.

Речь зашла о сервисах в "Дії", которыми такие люди пользуются и возможность ограничить пользование.

"Но это все только на уровне разговоров, когда к нам приходят, мы говорим: "Ну, подавайте законопроект будем рассматривать". Возможно, что-то такое мы увидим, потому что мы же понимаем, если какие-то изменения все будет делать правительство", — сказал Костенко.

Такие изменения нужно подавать на уровне правительства, но решать будут в Верховной Раде.

"Если говорить о том, что надо какие-то там ограничивать права или еще что-то. то это уже вопрос к правительству, которое должно что-то предложить, а Верховная Рада уже потом будет рассматривать конкретику и будет смотреть, а нужно ли это или не нужно", — отметил нардеп, подчеркнув, что они это рассматривают и будут дальше рассматривать, учитывая интересы государства и в первую очередь народа, а также, в последнюю очередь, "популярность тех людей, которые это нам приносят".

Напомним, Роман Костенко также сообщил, что в Раде обсуждают инициативу по увеличению выплат для пехотинцев, штурмовых подразделений и десантников.

Напомним, что в рамках реформы мобилизации ТЦК хотят переименовать, а их функции разделить на призыв и социальные. Вместо ТЦК в Украине может появиться "Офис призыва" или "Офис комплектования".