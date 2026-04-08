Реформа мобилизации: ТЦК хотят переименовать в новую службу, — нардеп

Вместо ТЦК в Украине может появиться "Офис призыва" или "Офис комплектования".

В рамках реформы мобилизации ТЦК хотят переименовать, а их функции разделить на призыв и социальные. Об этом сообщил нардеп Роман Костенко в интервью LIGA.net.

Но депутат не уверен, изменит ли это что-то

"Я там видел какие-то изменения. Это там пытаются разделить некоторые функции в ТЦК. Там социальную функцию и функцию призыва. Разместить их в других зданиях и назвать их, или "Офис призыва", или "Офис комплектования". Ну будет слово офис. Как есть в слове "Офис президента", "Офис генерального прокурора", так и здесь будет офис. Или это что-то изменит? Ну, это уже вопрос к людям. Пусть сами подумают, что-то это изменит. Здесь вопрос же самый главный", — сказал он.

Также политик рассказал о встрече министра обороны Михаила Федорова с профильным комитетом Рады относительно реформы мобилизации в Украине. По его словам, нардепы пока увидели презентации будущих изменений, но их реализации еще не было.

"Там была закрытая дискуссия. Меня не было на этой дискуссии. Я был в командировке, когда приходил министр обороны и докладывал о своем видении. Я там говорил с другими людьми. Там у него (Михаила Федорова, — ред.), еще раз говорю, есть свои видения. Они положены сейчас на различные презентации. Их представляют, показывают. Но еще в комитете доклада по их реализации не было. Поэтому мы сами комитетом ожидаем, когда что-то начнет двигаться. Презентации мы увидели, хорошо. С чем-то согласны, с чем-то не согласны. Этот вопрос будем по ходу докручивать. Но ждем реализации", — сказал он.

Реформа мобилизации в Украине: что известно

Напомним, что министр обороны Михаил Федоров рассказал о закрытой встрече с бойцами 13 подразделений Вооруженных сил Украины, с которыми поговорил об армейской реформе. По словам чиновника, реформа затронет, среди прочего, систему мобилизации и сроки службы.

Федоров анонсировал, что реформа ВСУ будет касаться таких трех направлений: мобилизация, вопрос самовольного оставления части (СЗЧ), подходы к штурмовикам и пехотинцам (в контексте сроков службы и выплат). По его словам, готовы проекты решений, которые изменят ситуацию: о сути этих решений чиновник не рассказал.

Также Арахамия ответил, что будет с 2 млн уклонистов после реформы мобилизации. По его словам, реформа мобилизации, разработкой которой занимается министр обороны Михаил Федоров, находится на завершающей стадии.

Отвечая на вопрос о возможных более жестких ограничениях, в частности для тех, кто уклоняется от службы, то, по мнению Арахамии, меры воздействия будут варьироваться.