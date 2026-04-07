Снимаются с розыска: Арахамия ответил, что будет с 2 млн уклонистов после реформы мобилизации

Реформа мобилизации, разработкой которой занимается министр обороны Михаил Федоров, находится на завершающей стадии.

Вскоре законодательные изменения будут представлены в Верховной Раде и общественности, заявил глава фракции "Слуга народа", член комитета по нацбезопасности и обороне Давид Арахамия в комментарии "Телеграфу".

По его словам, Федоров будет делать презентацию в комитете, а затем это — для фракций и групп, поскольку в его подходе потребуются изменения законодательного поля. Ее представят в течение месяца.

Отвечая на вопрос о возможных более жестких ограничениях, в том числе для тех, кто уклоняется от службы, то, по мнению Арахамии, меры воздействия будут варьироваться.

"Там есть и улучшение, и, наверное, ухудшение. У него [Федорова] определенный новый баланс восстанавливается как концепция. Там вопросы, например, два миллиона человек в розыске [ТЦК]. Там у него с розыска они все снимаются, но определенная процедура, что делать в дальнейшем. То есть там есть и популистские вещи, а с другой стороны есть какие-то более жесткие вещи. То есть надо в целом смотреть на всю концепцию комплексно для того, чтобы понимать, как это будет работать", — отметил он.

11 апреля во время "Часа вопросов к правительству" депутаты будут просить Федорова ускорить вопрос и начать его реализацию, чтобы в дальнейшем случаи нападения на военнослужащих ТЦК и СП или факты принудительной мобилизации с травмами, а также уклонение от призыва не повторялись.

Накануне эксперт по госбезопасности, генерал-майор СБУ Василий Вовк заявил, что в Конституцию Украины надо внести изменения, которые бы предусматривали более жесткое наказание за уклонение от мобилизации. В частности, он предлагает наказывать граждан за нарушение конституционного долга по защите родины заключением в тюрьму на 10 лет и больше.

В свою очередь военный омбудсмен Ольга Решетилова считает, что в армии нужно провести аудит, чтобы понять, как дорого обходится некачественная мобилизация Украине.

Также сообщалось, что в Украине зафиксированы случаи, когда военные ТЦК требуют деньги с военнообязанных за освобождение из автобусов, территориальных центров комплектования или учебных центров.