"Пожизненное" снятие с учета за $9 тысяч: как в Украине зарабатывают на уклонении от мобилизации, — СМИ

В Украине сформировался масштабный теневой рынок вокруг мобилизации, где "услуги" по избежанию призыва могут стоить от нескольких сотен до десятков тысяч долларов. Цены зависят от этапа контакта с системой — от простого обновления данных до полного "пакета" с исключением с учета и выездом за границу.

Как говорится в материале издания "Экономическая правда", полномасштабная война не ликвидировала коррупцию в сфере мобилизации, а трансформировала ее в сложную систему с собственными правилами, спросом и расценками. По данным журналистов, показательной является декларация военнослужащего одного из районных территориальных центров комплектования, который задекларировал значительные объемы наличности и драгоценных металлов при относительно скромном официальном доходе.

В общем, за годы большой войны вокруг ТЦК, военно-врачебных комиссий и смежных структур сформировался отдельный "рынок услуг". Его участниками могут быть не только отдельные работники центров комплектования, но и врачи, посредники, а также лица, имеющие доступ к реестрам или процедурам бронирования. В рамках этой системы клиентам предлагают комплексные решения — от внесения изменений в учетные данные до получения статуса непригодного или отсрочки.

Спрос на такие "услуги" формируют миллионы военнообязанных мужчин. По оценкам, мобилизационный резерв в 2024 году составлял около 4,4 миллиона человек. В то же время официальная статистика по количеству мужчин призывного возраста не публикуется.

Правоохранители регулярно разоблачают подобные схемы. В 2023 году было открыто более 250 уголовных производств по злоупотреблениям в ТЦК, ВВК и МСЭК. В 2024 году зафиксированы десятки новых схем и фигурантов, а с 2025 года продолжается отдельная операция, в рамках которой уже установлены сотни подозреваемых и десятки обвинительных актов. Несмотря на это, количество расследований лишь частично отражает реальные масштабы явления.

В материал "ЭП" объяснили, что стоимость подобных "услуг" зависит от сложности и рисков. Самыми дешевыми являются предложения по обновлению данных или снятия с розыска — они могут стоить от 300 до нескольких тысяч долларов. В то же время отсрочка или снятие с учета из-за фиктивных документов оцениваются в тысячи долларов.

И все же после непосредственного контакта с ТЦК цены растут. По данным следствия, в разных регионах фиксировались случаи вымогательства 4-6 тысяч долларов за избежание вручения повестки или недоставки в центр комплектования. В некоторых случаях даже выход из здания ТЦК без последствий оценивался в около 5 тысяч долларов.

Самыми дорогими являются так называемые "пакетные решения", которые могут включать фиктивные медицинские справки, решения ВВК, изменения в реестрах и возможность выезда за границу. Стоимость таких услуг достигает 20-50 тысяч долларов. Отдельный сегмент — оформление фиктивной инвалидности или непригодности к службе, что также оценивается в десятки тысяч долларов.

"Самый громкий медицинский кейс произошел в январе 2026 года. Офис генпрокурора сообщал о главе ВВК в Днепропетровской области, который стал автором 20 эпизодов продажи "непригодности" на общую сумму 300 тыс. долл. А в Хмельницкой области следствие заявляло о большой схеме на 170 тыс. долл., 301 тыс. грн и два автомобиля за то, чтобы не призывать работников целого предприятия. Цена этой коррупции — миллионы", — пишет издание.

Как работает "схема освобождения" от мобилизации

Кроме того, журналисты пообщались с посредником, который предлагает готовые сценарии избежания мобилизации. Что интересно, контакты этого человека издание нашло через тематическое сообщение в Threads. В частности, среди "сценариев" предлагается — незаконный выезд за границу или оформление "пожизненного" исключения с воинского учета. В целом, такие услуги могут стоить от 9 до 12 тысяч долларов, а расчеты нередко осуществляются в криптовалюте.

"Посредник обещает полную цепь услуг со "своими" врачами, каналы подачи документов, решением ВВК, обновление статуса в системе "Оберіг" и приложении "Резерв+", новый военно-учетный документ и справку для выезда за границу. В финале человек якобы получает статус непригодного с исключением с учета. Все необходимые новые документы обещают отправить "Новой почтой". Для оформления просят фото (можно даже селфи), фото паспорта, ИНН и военный документ", — пояснили в "ЭП".

В то же время часть таких предложений может быть мошенничеством, ведь их организаторы обещают гарантированный результат без подтвержденных доказательств возможности влияния на решения государственных органов.

"Редакции не удалось подтвердить, что собеседник реально предоставляет такие услуги, поскольку журналистский эксперимент завершился до пересечения границы уголовной ответственности", — пишут журналисты.

Общий объем этого теневого рынка оценивается экспертами в сотни миллионов или даже миллиарды евро в год, однако точных данных не существует. Более того, хоть этот "рынок" чаще всего является мошенничеством, иногда корни "менеджеров по решению вопросов ТЦК" ведут в Россию.

При этом существование таких схем подрывает доверие к системе мобилизации, создает неравенство между гражданами и формирует ситуацию, когда возможность избежать службы зависит от финансовых возможностей.

"И чем дольше существует этот рынок, тем труднее государству убеждать общество, что мобилизация является "общей обязанностью", а не неравным бременем, из которого богатые могут выйти через черный ход", — добавили в статье.

Ранее нардеп Георгий Мазурашу рассказывал, что в Украине зафиксированы случаи, когда военные ТЦК требуют деньги с военнообязанных за освобождение из автобусов, территориальных центров комплектования или учебных центров. По его словам, эти "услуги" оцениваются от 5 тысяч долларов и выше, а иногда люди вынуждены даже продавать квартиры, чтобы решить вопрос.

Также Фокус писал, что Министерство обороны Украины работает над процессом изменений в процесс мобилизации. В частности, уже были разработаны новые механизмы поиски людей, которые нарушают воинский учет.