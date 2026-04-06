"Пожиттєве" зняття з обліку за $9 тисяч: як в Україні заробляють на ухиленні від мобілізації, – ЗМІ

В Україні сформувався масштабний тіньовий ринок навколо мобілізації, де "послуги" з уникнення призову можуть коштувати від кількох сотень до десятків тисяч доларів. Ціни залежать від етапу контакту з системою — від простого оновлення даних до повного "пакета" з виключенням з обліку та виїздом за кордон.

Як йдеться у матеріалі видання "Економічна правда", повномасштабна війна не ліквідувала корупцію у сфері мобілізації, а трансформувала її у складну систему з власними правилами, попитом і розцінками. За даними журналістів, показовою є декларація військовослужбовця одного з районних територіальних центрів комплектування, який задекларував значні обсяги готівки та дорогоцінних металів при відносно скромному офіційному доході.

Загалом, за роки великої війни навколо ТЦК, військово-лікарських комісій та суміжних структур сформувався окремий "ринок послуг". Його учасниками можуть бути не лише окремі працівники центрів комплектування, а й лікарі, посередники, а також особи, які мають доступ до реєстрів або процедур бронювання. У межах цієї системи клієнтам пропонують комплексні рішення — від внесення змін до облікових даних до отримання статусу непридатного або відстрочки.

Попит на такі "послуги" формують мільйони військовозобов’язаних чоловіків. За оцінками, мобілізаційний резерв у 2024 році становив близько 4,4 мільйона осіб. Водночас офіційна статистика щодо кількості чоловіків призовного віку не публікується.

Правоохоронці регулярно викривають подібні схеми. У 2023 році було відкрито понад 250 кримінальних проваджень щодо зловживань у ТЦК, ВЛК та МСЕК. У 2024 році зафіксовано десятки нових схем і фігурантів, а з 2025 року триває окрема операція, у межах якої вже встановлено сотні підозрюваних і десятки обвинувальних актів. Попри це, кількість розслідувань лише частково відображає реальні масштаби явища.

У матеріал "ЕП" пояснили, що вартість подібних "послуг" залежить від складності та ризиків. Найдешевшими є пропозиції щодо оновлення даних або зняття з розшуку — вони можуть коштувати від 300 до кількох тисяч доларів. Водночас відстрочка або зняття з обліку через фіктивні документи оцінюються у тисячі доларів.

Та все ж після безпосереднього контакту з ТЦК ціни зростають. За даними слідства, у різних регіонах фіксувалися випадки вимагання 4–6 тисяч доларів за уникнення вручення повістки або недоставлення до центру комплектування. У деяких випадках навіть вихід із будівлі ТЦК без наслідків оцінювався у близько 5 тисяч доларів.

Найдорожчими є так звані "пакетні рішення", які можуть включати фіктивні медичні довідки, рішення ВЛК, зміни в реєстрах і можливість виїзду за кордон. Вартість таких послуг сягає 20–50 тисяч доларів. Окремий сегмент — оформлення фіктивної інвалідності або непридатності до служби, що також оцінюється у десятки тисяч доларів.

"Найгучніший медичний кейс стався у січні 2026 року. Офіс генпрокурора повідомляв про голову ВЛК у Дніпропетровській області, який став автором 20 епізодів продажу "непридатності" на загальну суму 300 тис. дол. А у Хмельницькій області слідство заявляло про велику схему на 170 тис. дол., 301 тис. грн і два автомобілі за те, аби не призивати працівників цілого підприємства. Ціна цієї корупції – мільйони", — пише видання.

Як працює "схема звільнення" від мобілізації

Крім того, журналісти поспілкувалися посередником, який пропонують готові сценарії уникнення мобілізації. Що цікаво, контакти цього чоловіка видання знайшло через тематичний допис у Threads. Зокрема, черед "сценаріїв" пропонується — незаконний виїзд за кордон або оформлення "пожиттєвого" виключення з військового обліку. В цілому, такі послуги можуть коштувати від 9 до 12 тисяч доларів, а розрахунки нерідко здійснюються у криптовалюті.

Пропозиції від посередника Фото: Економічна правда

"Посередник обіцяє повний ланцюг послуг зі "своїми" лікарями, канали подачі документів, рішенням ВЛК, оновлення статусу в системі "Оберіг" і додатку "Резерв+", новий військово-обліковий документ і довідку для виїзду за кордон. У фіналі людина нібито отримує статус непридатного з виключенням з обліку. Усі необхідні нові документи обіцяють відправити "Новою поштою". Для оформлення просять фото (можна навіть селфі), фото паспорта, ІПН та військовий документ", — пояснили в "ЕП".

Водночас частина таких пропозицій може бути шахрайством, адже їхні організатори обіцяють гарантований результат без підтверджених доказів можливості впливу на рішення державних органів.

"Редакції не вдалося підтвердити, що співрозмовник реально надає такі послуги, оскільки журналістський експеримент завершився до перетинання межі кримінальної відповідальності", — пишуть журналісти.

Загальний обсяг цього тіньового ринку оцінюється експертами у сотні мільйонів або навіть мільярди євро на рік, однак точних даних не існує. Ба більше, хоч цей "ринок" найчастіше є шахрайством, іноді коріння "менеджерів з вирішення питань ТЦК" веде до Росії.

При цьому існування таких схем підриває довіру до системи мобілізації, сстворює нерівність між громадянами та формуює ситуацію, коли можливість уникнути служби залежить від фінансових можливостей.

"І що довше існує цей ринок, то важче державі переконувати суспільство, що мобілізація є "спільним обов'язком", а не нерівним тягарем, з якого заможніші можуть вийти через чорний хід", — додали у статті.

Раніше нардеп Георгій Мазурашу розповідав, що в Україні зафіксовані випадки, коли військові ТЦК вимагають гроші з військовозобов’язаних за звільнення з автобусів, територіальних центрів комплектування або навчальних центрів. За його словами, ці "послуги" оцінюються від 5 тисяч доларів і вище, а іноді люди змушені навіть продавати квартири, щоб вирішити питання.

Також Фокус писав, що Міністерство оборони України працює над процесом змін до процесу мобілізації. Зокрема, вже були розроблені нові механізми пошуки людей, які порушують військовий облік.