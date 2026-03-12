Військовий із Київщини задекларував золото на 7,7 млн грн: у ТЦК пояснили походження активів

Днями у медіа виникла хвиля обговорень навколо задекларованого майна військовослужбовця Київського обласного ТЦК та СП, зокрема золотих злитків і значних готівкових заощаджень. Виявилося, що ці активи були придбані ще до служби в ЗСУ та не пов’язані з нинішньою війною чи ухилянтами.

Як йдеться у публікації Київського обласного ТЦК та СП на сторінці у Facebook, інформація про золоті злитки та інші цінності привернула увагу знімальної групи YouTube-проєкту "Хапуга.UA" студії 1+1.

"І щоб не було зайвих пліток, як кажуть з перших вуст вони отримали вичерпну інформацію", — йдеться в дописі.

Зокрема, з’ясувалося, що задекларовані активи були накопичені ще до вступу до ЗСУ. Так, перший золотий злиток нинішній військовослужбовець, а на той час цивільний підприємець, придбав ще у 2000 році. З початком повномасштабного вторгнення він добровільно вступив до лав українського війська та служив у бойовій бригаді. Згодом, у 2024 році, за станом здоров’я, його перевели для подальшої служби у ТЦК та СП.

Публікація Київського обласного ТЦК та СП у Facebook Фото: Скриншот

"Відтоді він не докупив а ні граму золота. Згідно закону, починаючи за 2023 рік військовослужбовець щороку подає декларації, де обов'язково відобразив статки, які набув ще у цивільному житті", — зауважили у Київському обласному ТЦК та СП.

Що відомо про задеклароване золото працівника ТЦК

Раніше видання "ТСН", аналізуючи електронну декларацію, повідомляло, що Олег Коломієць, який працює у першому відділі Бучанського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, задекларував золоті злитки на суму 7,7 млн грн. За сучасними цінами це приблизно відповідає 1 кілограму та 74,9 грамам золота.

Працівник Бучанського ТЦК задекларував золоті злитки майже на 8 млн грн Фото: Скриншот

Окрім того, у декларації вказані готівкові заощадження родини — 35 тисяч доларів США та 8,5 тисяч євро, а також ювелірні вироби з золота та срібла загальною вартістю понад 778 тис. грн. Документ не деталізує конкретні види чи кількість прикрас.

Загалом, річний дохід Коломійця за звітний період становив 366 тис. 398 грн, переважно отриманих як заробітну плату під час служби в Київському обласному ТЦК. Крім цього, він скористався державними програмами "Зимова підтримка" та "Національний кешбек", тоді як інші члени його сім’ї протягом року додаткових доходів не отримували.

Нагадаємо, що депутат Берегівської районної ради на Закарпатті не вказав у декларації понад 8 мільйонів гривень, а також кілька елітних автомобілів. У його будинку, як повідомляють у прокуратурі, була виявлена золота скульптура, а інтер’єр помітно прикрашений позолотою, зокрема на меблях. Так, на опублікованих фотографіях видно, що у кутку однієї з кімнат стоїть велика золота статуя.

Також Фокус писав, що начальник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Мазніцький подав декларацію за 2025 рік. У ній зазначено, що він володіє автомобілем BMW X3 2021 року, будинком та земельними ділянками в Тернопільській і Хмельницькій областях, а також кількома квартирами. Ба більше, у документі зазначено, що посадовець оформив позику в самого себе на суму 844 тисячі гривень.