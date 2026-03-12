Военный из Киевской области задекларировал золото на 7,7 млн грн: в ТЦК объяснили происхождение активов

На днях в медиа возникла волна обсуждений вокруг задекларированного имущества военнослужащего Киевского областного ТЦК и СП, в частности золотых слитков и значительных наличных сбережений. Оказалось, что эти активы были приобретены еще до службы в ВСУ и не связаны с нынешней войной или уклонистами.

Как говорится в публикации Киевского областного ТЦК и СП на странице в Facebook, информация о золотых слитках и других ценностях привлекла внимание съемочной группы YouTube-проекта "Хапуга.UA" студии 1+1.

"И чтобы не было лишних сплетен, как говорят из первых уст они получили исчерпывающую информацию", — говорится в заметке.

В частности, выяснилось, что задекларированные активы были накоплены еще до вступления в ВСУ. Так, первый золотой слиток нынешний военнослужащий, а в то время гражданский предприниматель, приобрел еще в 2000 году. С началом полномасштабного вторжения он добровольно вступил в ряды украинского войска и служил в боевой бригаде. Впоследствии, в 2024 году, по состоянию здоровья, его перевели для дальнейшей службы в ТЦК и СП.

Публикация Киевского областного ТЦК и СП в Facebook Фото: Скриншот

"С тех пор он не докупил ни грамма золота. Согласно закону, начиная с 2023 года военнослужащий ежегодно подает декларации, где обязательно отразил состояние, которое приобрел еще в гражданской жизни", — отметили в Киевском областном ТЦК и СП.

Что известно о задекларированном золоте работника ТЦК

Ранее издание "ТСН", анализируя электронную декларацию, сообщало, что Олег Коломиец, который работает в первом отделе Бучанского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, задекларировал золотые слитки на сумму 7,7 млн грн. По современным ценам это примерно соответствует 1 килограмму и 74,9 граммам золота.

Работник Бучанского ТЦК задекларировал золотые слитки почти на 8 млн грн Фото: Скриншот

Кроме того, в декларации указаны наличные сбережения семьи — 35 тысяч долларов США и 8,5 тысяч евро, а также ювелирные изделия из золота и серебра общей стоимостью более 778 тыс. грн. Документ не детализирует конкретные виды или количество украшений.

В общем, годовой доход Коломийца за отчетный период составил 366 тыс. 398 грн, преимущественно полученных в качестве заработной платы во время службы в Киевском областном ТЦК. Кроме этого, он воспользовался государственными программами "Зимняя поддержка" и "Национальный кэшбек", тогда как другие члены его семьи в течение года дополнительных доходов не получали.

Напомним, что депутат Береговского районного совета на Закарпатье не указал в декларации более 8 миллионов гривен, а также несколько элитных автомобилей. В его доме, как сообщают в прокуратуре, была обнаружена золотая скульптура, а интерьер заметно украшен позолотой, в частности на мебели. Так, на опубликованных фотографиях видно, что в углу одной из комнат стоит большая золотая статуя.

Также Фокус писал, что начальник Кременчугского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Мазницкий подал декларацию за 2025 год. В ней указано, что он владеет автомобилем BMW X3 2021 года, домом и земельными участками в Тернопольской и Хмельницкой областях, а также несколькими квартирами. Более того, в документе указано, что чиновник оформил заем у самого себя на сумму 844 тысячи гривен.