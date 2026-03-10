Сам себе выдал кредит на 844 тыс грн: в декларации начальника ТЦК появился странный заем

Начальник Кременчугского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Мазницкий подал декларацию за 2025 год. В документе указаны новый автомобиль BMW X3 2021 года, жилой дом и земельные участки в Тернопольской и Хмельницкой областях, а также несколько квартир.

Начальник Кременчугского районного ТЦК и СП Александр Мазницкий обнародовал декларацию за 2025 год, сообщили в Едином государственном реестре деклараций. В ней указан новый автомобиль, недвижимость и более полумиллиона гривен заработной платы.

Недвижимость

В декларации указано, что жена чиновника владеет двумя квартирами в Хмельницком. Первая квартира имеет площадь 59 квадратных метров, а ее стоимость на момент покупки составляла 245 тысяч гривен. Вторая квартира имеет площадь 46,9 квадратного метра — ее задекларированная стоимость составляет 46 891 гривну.

Кроме этого, с 31 января 2025 года семья арендует квартиру в Кременчуге, где фактически проживает.

Дом и земля

Жена декларанта также владеет недвижимостью в Тернопольской области. В селе Устье Чертковского района ей принадлежит жилой дом площадью 151,1 квадратного метра. Недвижимость была приобретена 4 июля 2023 года, а ее стоимость на момент покупки составляла 400 тысяч гривен. В тот же день был приобретен и земельный участок площадью 0,2464 гектара.

Отдельно указано, что сам Александр Мазницкий является владельцем земельного участка площадью 2 гектара в поселке Чемеровцы Хмельницкой области.

транспорт

В декларации также указано приобретение нового автомобиля в 2025 году — согласно документу, это BMW X3 2021 года выпуска. Его задекларированная стоимость составляет 880 тысяч гривен, и он оформлен непосредственно на Александра Мазницкого.

Доходы

За 2025 год чиновник получил 500 526 гривен заработной платы в Полтавском областном ТЦК и СП. Кроме основной зарплаты, в декларации указаны и другие доходы. В частности, 16 150 гривен он получил от предоставления имущества в аренду. Еще 1 600 гривен задекларированы как благотворительная или гуманитарная помощь.

Денежные активы

Согласно декларации, семья не хранит наличных средств. Также в документе не указано депозитов или других сбережений в банках. В то же время чиновник имеет банковский счет в ПриватБанке.

Займ

В декларации указано и финансовое обязательство. 23 декабря 2025 года Александр Мазницкий оформил заем у самого себя на сумму 844 тысячи гривен. По состоянию на 1 января 2026 года остаток долга по этому займу составлял 580 тысяч гривен.

