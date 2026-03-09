Работник РТЦК из Вишневого задекларировал золота на 7 млн гривен

Работник 1 отдела Бучанского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки задекларировал более килограмма золота в слитках и тысячи долларов и евро.

Олег Коломиец, который работает в городе Вишневом в первом отделе Бучанского РТЦК и СП, официально задекларировал более килограмма золота в банковских слитках. Об этом говорится в декларации военнослужащего, которая есть в открытом доступе. На интересную деталь обратил внимание таблоид Blik.

Декларация работника ТЦК за 2025 год

Согласно документу, в собственности работника ТЦК есть золотых слитков на сумму 7 млн 700 тысяч 300 гривен — эквивалент 1 кг 74,9 грамма золота.

Из собственных накоплений мужчина также отметил, что имеет 35 тысяч долларов и 8,5 тысяч евро наличными. Все эти активы находится в совместной собственности с женой военного. Также семья господина Коломийца владеет ювелирными изделиями на общую сумму 778 тысяч 826 гривен.

За год работник ТЦК официально заработал 366 тысяч 398 гривен. Большинство суммы составляет зарплата в Киевском ОТЦК, где ранее работал военный.

Также он имеет в собственности дом и квартиру в Вишневом.

Интересно, что золотые слитки Олег Коломиец декларировал и в 2022 году, но тогда их было у него гораздо меньше.

Декларация Олега Коломийца за 2022 год

