Працівник РТЦК з Вишневого задекларував золота на 7 млн гривень
Працівник 1 відділу Бучанського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки задекларував понад кілограм золота у злитках та тисячі доларів та євро.
Олег Коломієць, який працює в місті Вишневому у першому відділі Бучанського РТЦК та СП, офіційно задекларував понад кілограм золота у банківських злитках. Про це зазначається в декларації військовослужбовця, яка є у відкритому доступі. На цікаву деталь звернув увагу таблоїд Blik.
Згідно з документом, у власності працівника ТЦК є золотих злитків на суму 7 млн 700 тисяч 300 гривень – еквівалент 1 кг 74,9 грама золота.
З власних накопичень чоловік також зазначив, що має 35 тисяч доларів та 8,5 тисяч євро готівкою. Всі ці активи знаходиться у спільній власності з дружиною військового. Також родина пана Коломійця володіє ювелірними виробами на загальну суму 778 тисяч 826 гривень.
За рік працівник ТЦК офіційно заробив 366 тисяч 398 гривень. Більшість суми становить зарплата у Київському ОТЦК, де раніше працював військовий.
Також він має у власності дім та квартиру у Вишневому.
Цікаво, що золоті злитки Олег Коломієць декларував і у 2022 році, але тоді їх було в нього набагато менше.
