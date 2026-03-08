Розшук ТЦК має свій термін придатності: коли він втрачає юридичну силу

Розшук ТЦК має свій термін придатності і з часом втрачає юридичну силу. Однак після того, як він закінчиться, військовозобов'язаних не виключають з обліку, а іноді потрібно самостійно звертатися до ТЦК задля зняття з розшуку.

Статус розшуку у ТЦК має юридичну силу не завжди, а оскільки порушення правил військового обліку є адміністративним правопорушенням, то має свій термін дії. Про це пише видання "24 Канал" з посиланням на статтю 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Скільки діє розшук ТЦК

Законодавство передбачає, що стягнення за адміністративне правопорушення можна здійснити упродовж трьох місяців з дня його виявлення. Однак при цьому його термін складає лише рік.

Юрист ГО "Громадська платформа" Сергій Кошель пояснив, що закон не містить терміну "адміністративний розшук", особливо що стосується ТЦК. Розшук можна запровадити виключно до тих громадян, які мають статус підозрюваних, оскільки це частина кримінального процесуального кодексу.

За словами Кошеля, розшук терміну давності не має. Коли минає рік, як передбачає КУпАП, ТЦК вже не може притягнути людину до відповідальності.

"Розшук не має терміну давності та не зникає автоматично. Але, якщо минув рік з дня вчинення порушення, ТЦК вже не може притягнути до відповідальності", — зазначив юрист.

У випадку ж, якщо цей рік минув, розшук стає незаконним. Тому його можна оскаржити у судовому порядку.

Подекуди громадянам необхідно звертатися безпосередньо до ТЦК, аби нагадати про те, що терміни розшуку закінчуються. Після завершення усіх термінів розшуку можна порушувати питання про його скасування.

За словами адвокатки Карини Романишин, застосунок "Резерв+" враховує цю норму. Через це позначка про розшук може у застосунку зникнути, коли минає рік.

