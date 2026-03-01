Більше рекрутів з-за кордону: як Міноборони планує вирішити питання мобілізації та СЗЧ, — Бескрестнов

Чинна система роботи з іноземцями, які бажають долучитися до лав ЗСУ, працює не так добре, визнає Сергій "Флеш" Бескрестнов. Окрім того, Україні потрібні ефективні пункти вербування у різних країнах.

Збройним силам України потрібно заохочувати більше іноземців, якщо людські ресурси країни обмежені. Так вважає радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Він зазначив, що держава платить солдатам, які задіяні у бойових діях на нулі, величезну суму за мірками багатьох країн.

Окрім того, Україні потрібні як пункти вербування по світу, так і система роботи з іноземцями на місцях.

"Зараз це все є, але працює погано в плані масштабів, швидкості роботи і відбору", — зазначив "Флеш".

Найближчим часом в Україні у рамках комплексного плану запровадять нові ініціативи по мобілізації та самовільному залишенню військової частини (СЗЧ), розповідав міністр оборони України Михайло Федоров під час спільного брифінгу з очільницею МО Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріус.

"Наш комплексний план щодо вирішення проблем з СЗЧ і мобілізацією — він включає певні рішення щодо того, як зробити так, щоб в Україні було більше іноземців", — зазначав посадовець.

Наразі оборонне відомство, за його словами, збирає зворотний зв’язок від військових і готує ініціативи, які мають забезпечити справедливість, зберегти обороноздатність і посилити армію.

Нагадаємо, 10 лютого видання Le Monde пояснило, чому іноземці не хочуть йти у штурмові полки ЗСУ після рішення про "розформування" їхніх легіонів.

11 лютого голова Ради резервістів ЗСУ Іван Тимочко розповідав, що навмисного розформування Інтернаціональних легіонів не здійснювали.

Фокус писав, що інтернаціональні легіони було інтегровано до складу штурмових підрозділів Сухопутних військ, де вони отримаюли можливості кар'єрного зростання та посилення власних спроможностей.