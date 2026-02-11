"Інтернаціональний легіон" не розформували: що сталось з іноземцями в ЗСУ, — Тимочко (відео)

У Збройних силах України не проводили навмисного розформування "Інтернаціонального легіону", у якому служили іноземці з десятка країн, запевнив військовий. Насправді відбулось не розформування, а реформа у Силах оборони, і легіонери отримали такі ж можливості, як побратими-українці. Які умови запропонували іноземцям в ЗСУ і чому "ліквідації" легіону не було?

Заяви про "розформування "Іноземного легіону" — це тези, якими "гріють тему", заявив голова Ради резервістів ЗСУ Іван Тимочко в ефірі телеканалу "Київ 24". Насправді ідеться про загальну реформу ЗСУ, до складу яких входили у тому числі й іноземці. Відтепер вони перейдуть в інші підрозділи й будуть служити відповідно до військової спеціальності. При цьому офіцери зберігають звання і можуть очолити українські підрозділи. Військовий наголосив, що в Україні діють інакше, ніж у РФ. Москва створила парамілітарні формування і туди набирає іноземців, з усіма негативними наслідками для статусу та майбутнього. Тим часом у ЗСУ іноземці — це такі ж бійці, як українці, які уклали контракт, з усіма гарантованими виплатами та правами.

Відео дня

Тимочко заперечив розформування "Іноземного легіону" і наголосив, що відбуваються зміни у рамках корпусної реформи в ЗСУ. У рамках цієї реформи проводять реорганізацію різних підрозділів, у тому числі й того, у якому служать іноземці. Зі слів співрозмовника медіа, ідеться не про "розпускання легіону" без врахування військово-облікової спеціальності, а про перерозподіл. При цьому бійці потрапляють як в штурмові частини, так і в інші — у ті, які "самі обирають для себе".

Ще одне аспект, згаданий спікером, — це контракти, укладені іноземцями. З його слів, ці контракти майже повністю тотожні тим, які укладають українці: з тими ж умовами та виплатами. Втім, залишається перевага, — можна звільнитись через пів року служби. Можливість переведення — частина угоди, у якій ідеться "про залучення до оборони України". До всього, іноземці у ЗС РФ не мають соціальних гарантій, а в Україні ці гарантії є.

"Ми приймаємо в збройні сили з усім соціальним пакетом, з усім захистом, який надається їм, як іноземним громадянам на рівні з українськими військовослужбовцями, з тими ж самими страховими виплатами на випадок каліцтва, загибелі", — сказав Тимочко.

Глава Ради резервістів також зауважив, що зміни для "Іноземного легіону" не робили "тихо", як про це написали у медіа Le Monde. Крім того, зберігають навчальний батальйон і підрозділи, які є частиною ГУР Міноборони.

"Звичайно, можливо, в декого це викликає дискомфорт у реорганізації переходу між підрозділами. Ну що зробиш?" — підсумував він.

Іноземці в ЗСУ — що сталось з Інтернаціональним легіоном

Зазначимо, Фокус писав про проблеми з іноземцями в ЗСУ, які служили в "Інтернаціональному легіоні". Наприкінці листопада 2025 року медіа "Українська правда" повідомило, що підрозділ мають ліквідувати до 31 грудня 2025 року. При цьому з'явилась інформація, що частину бійців розподілили у штурмові підрозділи. Згодом з'явилась заява командира одного з батальйонів, який розповів про їхню особливу підготовку та особливу новітню тактику. При цьому офіцер зауважив, що напрацювання можуть зникнути, якщо бійців розкидають по інших частинах.

У лютому 2026 французьке медіа Le Monde розповіло про ситуацію з "Інтернаціональним легіоном". З'ясувалось, що бійців 3 батальйону, який на 70% зберіг бійців, перевели до Кривого Рогу, де вони живуть у холодній казармі без зручностей. Іноземці пояснили, що побоюються опинитись у підрозділах, де їх не розумітимуть командири, що не врахують їхню спеціалізацію. Також зауважили, що дехто сподівався отримати українське громадянство, але втратив шанс через переведення.

Нагадуємо, у серпні 2025 року представник українського командування повідомив, скільки іноземців служило у "Інтернаціональному легіоні".