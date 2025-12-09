Зникнуть "Інтернаціональні легіони" ЗСУ: чому бійці не хочуть іти у Штурмові війська (відео)

Якщо командування розформує усі Інтернаціональні легіони Збройних сил України, то можуть бути втрачені напрацювання нової тактики боїв, над якою працювали у 2-му легіоні, розповіло медіа. Військові вважають, що цей підрозділ навмисно приєднують до Штурмових військ ЗСУ, якими командує полковник Валентин Манько. Які мотиви командування легіонерів та як відреагував Манько?

Іноземні легіони повинні бути ліквідовані, а військові частини — розформовані, до 31 грудня 2025 року, ідеться у секретній директиві Генштабу ЗСУ, повідомило медіа "Українська правда". З реформуванням не згодні командири 2 Інтернаціонального легіону, які пояснили, що через ліквідацію підрозділів можуть зникнути корисні напрацювання у тактиці бою. Водночас з'явилось відео командувача Штурмових військ, полковника Валентина Манька: заявив, що його вид військ не дотичний до Сухопутних, у яких вирішили провести реформу. Також зауважується, що іноземці служать у різних підрозділах і не є дивиною. Фокус зібрав інформацію про позицію легіонерів, а також командування, щодо іноземців у складі ЗСУ.

Заступник командира з артилерії 2-го Інтернаціонального легіону, підполковник Андрій Співак поспілкувався з медіа "Українська правда", а командир, майор Олександр Якимович, — з медіа "Обозреватель". Командири розповіли, що на базі підрозділу проводили апробацію нової тактики, вже готувались звітувати про результати, тому інформація про розформування стала для них "шоком". Над тактикою почали працювати з січня 2025 року, а ініціював роботу — тодішній командувач сухопутних військ генерал Драпатий. Суть ідеї полягала в тому, щоб "органічно поєднати дрону і дії піхоти": мета — щоб після руйнування позицій піхоти ворога, українці могли піти в наступ. Тактику випробовували на Покровському та іншому "гарячому" напрямку. При цьому планували, що потужні та різноманітні дрони діятимуть на рівні нижчих підрозділів, а не як зараз — рівня батальйону чи бригади.

"Ми ніколи не будемо атакувати позицію з одного боку. Ми забезпечимо командиру батальйону можливість підійти до цієї позиції з кількох боків. Ми відволікаємо на себе його увагу, поки командир може застосовувати свій основний "кулак", — пояснив Співак журналістам.

Під час розмови з медіа командири повідомили, що легіонерів, найімовірніше, відправлять у Штурмові війська, які мають створити відповідно до розпорядження головнокомандувача. Офіцери також пояснили, чому ж є проблема з переведенням. Серед іншого, згадали про високий рівень освіти бійців, знання іноземних мов та високу мотивованість. Також уточнили, що легіонери — це "антиподи штурмових військ", оскільки нова тактика працює на рівні бригади та батальйону.

"На мою думку, дуже небезпечно залишати Сухопутні війська без легіонів, тому що це зменшить, а в перспективі може взагалі знищити саму ідею прибуття іноземців для служби в Сухопутних військах", — підсумував Співак.

Іноземці в ЗСУ — що каже командування про інтернаціональні легіони

На порталі "УП" повідомили, що звернулись за коментарем до начальника Штурмових військ, полковника Валентина Манька. Манько підтвердив, що легіони проходять перевірку і потім прийматимуться рішення. Про те, чому вирішили реформувати іноземні легіони, командир не відповів.

Тим часом 15 листопада на сторінці Facebook Сухопутних військ дійсно анонсували раптове реформування інтернаціональних легіонів. Пояснюється, що у 2022 році був зміст у створенні окремих підрозділів, щоб іноземці швидше влились у ЗСУ. Однак тепер, на думку командування, такої потреби немає. Іноземні добровольці отримають можливість самостійно обирати підрозділ, ідеться у дописі.

Зазначимо, іноземці ЗСУ перебували у складі чотирьох іноземних легіонів, три з яких були бойовими (1-3), а 4-й — навчальним центром для приїжджих. Про бійців з-за кордону не раз писали медіа. Наприклад, у серпні 2025 року представник командування повідомив, що у складі ЗСУ служать 8 тис. іноземців. Серед них є громадяни Колумбії, а під час створення, в лютому 2022 року, там перебували громадяни США, Британії, Польщі, країн Балтії.

Нагадуємо, влітку 2025 року видання Intelligence Online розповіло про мотиви добровольців з Мексики, які вирішили вступити до лав ЗСУ.