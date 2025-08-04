Іноземні добровольці поповнюють Сили оборони: скільки бійців воює разом з українцями

Іноземні добровольці продовжують поповнювати лави Сил оборони України. В армії служать іноземці з 72 держав, а близько 40% добровольців — вихідці з країн Південної Америки.

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На початковому етапі повномасштабного вторгнення Україна приймала близько 100-150 іноземних бійців на місяць, але тепер ця цифра зросла до 600. Про це розповів в інтерв'ю hromadske виконувач обов'язків начальника відділу координації з питань проходження військової служби іноземцями Костянтин Мілевський.

За його словами, істотну роль у зростанні набору зіграв запуск спеціалізованого Центру рекрутингу іноземців, через який держава допомагає іноземцям у логістиці та адаптації до служби. Загальна чисельність добровольців у Сухопутних військах уже перевищує 8 тисяч осіб, але в загальній структурі ЗСУ це число, як зазначає Мілевський, може бути вдвічі більшим.

З міркувань безпеки українська армія не публікує точних даних щодо країн походження бійців. Однак відомо, що значна кількість іноземних солдатів прибуває з Колумбії. З них уже почали формувати окремі підрозділи.

Добровольці мають військовий досвід, а також високу мотивацію, зокрема й матеріальну зацікавленість. Причому забезпечення та соціальні гарантії для іноземців залишаються на тому ж рівні, що й для українських громадян.

"Дійсно, вони самі багато разів зізнавалися в тому, що рівень заробітної плати у Збройних силах України на сьогодні суттєво вищий, ніж у їхніх Збройних силах. Але це теж люди з військовим досвідом, і тому вони хочуть продовжити те, чим займалися у своїх країнах, і вдосконалювати цей досвід тут. Ну і, звичайно, отримувати за це гідну заробітну плату", — зазначив Мілевський.

Інтернаціональний легіон ЗСУ

Інтернаціональний легіон був сформований урядом України на прохання президента Володимира Зеленського в лютому 2022 року. Його завдання — прийняти на службу громадян іноземних держав для захисту суверенітету України.

Інтернаціональний легіон — відео Deutsche Welle

Спочатку в легіон вступили добровольці з понад 50 країн: США, Великої Британії, Польщі, Канади, Німеччини, Австралії, країн Балтії та Південної Кореї — загалом приблизно 20 000 осіб до березня 2022 року.

З перших місяців війни іноземці брали активну участь у боях під Києвом, Ірпенем, а потім — в операціях зі звільнення Херсона, боях за Бахмут і Донецький фронт. Причому вони воювали як у складі Інтернаціонального легіону, так і окремих штурмових підрозділів Сил оборони, включно з ГУР.

Особовий склад легіону є військовослужбовцем ЗСУ, виконує ті самі обов'язки та користується тими самими правами, включно з матеріальним і соціальним забезпеченням, що й інші військовослужбовці української армії. При цьому іноземці мають можливість розірвати контракт на військову службу в Інтернаціональному оборонному легіоні України після 6 місяців служби.

Нагадаємо, 3 березня підрозділ "Номад", що складається з представників корінних народів Росії, було прийнято до складу Міжнародного легіону Головного управління розвідки Міноборони України. У формуванні служать калмики, татари, буряти, башкири, якути та інші представники національних меншин РФ.