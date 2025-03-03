"Боремося зі спільним ворогом": до ГУР доєднався підрозділ із корінних народів РФ (відео)

У новоствореному підрозділі служитимуть калмики, татари, буряти, башкири, якути та інші представники національних меншин Росії. Бійці кажуть, що взяли до рук зброю для боротьби проти пригнічень і дискримінації.

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Військовий підрозділ "Номад", що складається з представників корінних народів Росії, увійшов до складу Міжнародного легіону Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це повідомила пресслужба відомства 3 березня.

Ініціативу "Номад" створили 27 грудня 2024 року для об'єднання корінних народів РФ у боротьбі за права та свободи.

"Наш підрозділ складається з представників корінних народів Росії, які об'єдналися заради права жити без щоденних пригнічень, дискримінації та тавра "неруський". Тому ми взяли до рук зброю і боремося з нашим спільним ворогом — путінською шовіністською Росією", — говорять бійці підрозділу.

3 березня підрозділ "Номад" було прийнято до складу Міжнародного легіону ГУР. У ньому служать калмики, татари, буряти, башкири, якути та в пресслужбі зазначають, що відкриті для всіх національних меншин РФ.

Крім того, 25 лютого "Номад" підписав меморандум про співпрацю з проєктом "Хочу жить". Окрім допомоги представникам корінних народів Росії, які потрапили в полон, загинули чи пропали безвісти на території України, проєкт сприятиме залученню до підрозділу добровольців.

"Проєкт має унікальні можливості для проведення спецоперацій з виведення людей на територію України не тільки через лінію фронту і російсько-український кордон, а й із третіх країн", — кажуть у "Номаді".

Нагадаємо, 11 лютого в мережі опублікували відео, на якому українські бійці показали іноземців, які воюють за Україну. Двоє добровольців з Норвегії та Фінляндії понад місяць обороняли свою позицію без ротації.

12-та бригада спеціального призначення Національної гвардії України "Азов" 11 січня оголошувала, що планує сформувати міжнародний батальйон із громадян інших держав з військовим досвідом.