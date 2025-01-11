"Азов" хоче сформувати міжнародний батальйон: у бригаді розповіли, що чекає на добровольців

Іноземним добровольцям для початку доведеться пройти відбір. Як пише The Guardian, він включає психологічну оцінку і перевірку на детекторі брехні, щоб виключити можливість роботи на російські спецслужби.

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12-та бригада спеціального призначення Національної гвардії України "Азов" планує сформувати міжнародний батальйон для збільшення своєї чисельності, оскільки Україна вступає в четвертий рік повномасштабної війни. Командир підрозділу з позивним "Карл" розповів британській газеті The Guardian, що "Азов" сподівається набирати людей з військовим досвідом.

Він зазначив, що "Україна менша за Росію" і потребує будь-якої допомоги у боротьбі міжнародного значення.

"Ми боремося за те, щоб не дозволити Росії наблизитися до Європи", — сказав він.

За словами військового, якщо Україна впаде, Москва загрожуватиме Польщі, країнам Балтії та іншим державам, деякі з яких менші за Україну.

Громадяни інших держав, які мають бажання приєднатися до "Азову", проходять відбір. Це співбесіда в Києві, психологічна оцінка і перевірка на поліграфі, аби виключити можливість роботи на російських спецслужбах.

Після цього новобранців очікує дво- або тримісячна підготовка. За словами "Карла", навіть бійці з досвідом мають опановувати сучасні умови бойових дій в Україні, де активно використовують дрони та артилерію.

"Підготовка деяких солдатів у Європі не дуже змінилася з часів Другої світової війни", — зазначив український боєць.

Після навчання ті, хто хоче залишитися, мають приєднатися до піхотних штурмових підрозділів. Карл визнав, що новобранці з часом потраплятимуть у небезпечні ситуації.

"Реальність може бути досить поганою, це війна", — сказав він.

Нині "Азов" перебуває під Торецьком на сході України. Очікується, що ситуація по всьому фронту погіршиться для України, оскільки очікується, що Трамп обмежить або скоротить потік американської військової допомоги, намагаючись покласти край конфлікту, пише The Guardian.

Нагадаємо, 3 січня на війні в Україні загинув уродженець Шотландії, 26-річний Джордан Маклахлан, який був військовим медиком у лавах ЗСУ.

28 грудня в Україні спростили отримання посвідок на проживання для іноземців, які воюють за Україну або є волонтерами.