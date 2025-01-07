"Завжди вірив, що змінює світ": 26-річний шотландець загинув на передовій в Україні (фото)

Джордан Маклахлан — виходець із віддаленого регіону Арднамурчан у Шотландському нагір'ї. За інформацією екскомандира роти батальйону "Айдар" Євгена Дикого, у лавах ЗСУ воює близько двох тисяч іноземних добровольців.

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Минулої п'ятниці, 3 січня, уродженець Шотландії 26-річний Джордан Маклахлан загинув під час служби як військовий медик у лавах ЗСУ. Про це пише The Guardian із посиланням на повідомлення родичів загиблого.

26-річний Джордан Маклахлан — виходець із регіону Арднамурчан у Шотландському нагір'ї. У заяві сім'ї йдеться, що "Джордан завжди вірив, що він змінює світ, і ми всі дуже пишаємося тим, що він допомагав іншим".

"Джордан був життєрадісним сином, братом, онуком, племінником, кузеном і другом для багатьох, і його буде дуже не вистачати всім, хто його знав", — повідомили близькі.

Також буде повідомлено, що родичі очікують на додаткову інформацію від Міністерства закордонних справ, оскільки наразі даних дуже мало.

"Ми підтримуємо сім'ю британця, який загинув в Україні, і перебуваємо в контакті з місцевою владою", — повідомив представник МЗС.

Британці у складі ЗСУ

У листопаді ще один британець — 22-річний Каллум Тіндал-Дрейпер — загинув під час бойових дій в Україні у складі Інтернаціонального легіону. Він вирушив в Україну, попри спроби сім'ї його відмовити. Його батько, Стівен Дрейпер, віддав данину поваги своєму синові, колишньому працівникові сфери охорони здоров'я з Ганніслейка в графстві Корнуолл.

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"Ми благали його не їхати", — сказав він. — Але Каллум сказав: "Тату, я не боюся хуліганів, а те, що відбувається в Україні, жахливо, і хтось має стати на захист цих людей".

У листопаді 2023 року Крістофер Перріман, колишній британський армійський снайпер, також був убитий під час бойових дій в Україні.

Джордан Чедвік, який служив у Шотландській гвардії з 2011 до 2015 року, вирушив воювати в Україну в жовтні 2022 року. Вісім місяців потому, 26 червня 2023 року, поліція Ланкашира повідомила його матері, що син загинув.

Скільки іноземних військових в Україні?

26-річний Джордан Маклахлан

За інформацією колишнього командира роти батальйону "Айдар" Євгена Дикого, у лавах ЗСУ воює близько двох тисяч іноземних добровольців. Більшість — громадяни США та країн Західної Європи. Деякі перебувають у Силах оборони з початку повномасштабного вторгнення.

За даними Дикого, зарплата в Іноземному легіоні України така сама, як і в українських військовослужбовців.

Нагадаємо, що 13 грудня з'явилися дані про загибель ще одного британського військового в Україні. У його загибелі підозрюється його знайомий-військовий, який згодом втік із Запорізької області.

Також повідомлялося, за даними The Times, британських військових можуть відправити на захід України для навчання солдатів.