Британських військових можуть відправити на захід України для навчання солдатів, — The Times

За словами журналістів, у телефонній розмові український лідер Володимир Зеленський і британський прем'єр Кір Стармер обговорили посилення можливостей України на фронті. Навчальні бази в західній Україні розміщені за сотні кілометрів від передової, але й вони зазнавали обстрілів.

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Британський прем'єр Кір Стармер допустив відправлення військових армії Великої Британії в Україну. Вони можуть навчати бійців ЗСУ. Про це пише The Times.

Повідомляється, що британські війська можуть розмістити в західній частині України. У телефонній розмові український лідер Володимир Зеленський і британський прем'єр Кір Стармер зійшлися на думці, що важливо уточнити пропозиції щодо навчання українських солдатів, щоб посилити можливості України на передовій.

У межах проєкту Interflex близько 51 000 українських захисників пройшли навчання на території Великої Британії. Водночас, за даними журналістів, відправлення військових має бути "багатоетапним".

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У публікації також ідеться, що громадяни України неохоче погоджуються на службу через занепокоєння, що не пройдуть достатній курс підготовки або не отримають необхідного спорядження перед фронтом. Перенесення навчання на захід України розглядається як можливість заспокоїти тих, хто прагне ухилитися від мобілізації, а також збільшити кількість бійців, які проходять навчання.

Журналісти також згадали про те, що навчальні бази в західній частині України розміщені за сотні кілометрів від передової, але в минулому вони зазнавали російських обстрілів. З цієї причини західні офіційні особи побоюються того, що британські війська в Україні можуть бути під загрозою.

Нагадаємо, що 19 грудня Володимир Зеленський зробив заяву про введення миротворчих військ.

Також повідомлялося, що, за інформацією експосла Вадима Пристайка, у 2022 українському керівництву пропонували переїхати до Лондона.