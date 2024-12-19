Посилення України: Зеленський зробив заяву про введення миротворчих військ

За словами українського президента, його французький колега Емманюель Макрон проводив переговори з іноземними лідерами, і деякі з них позитивно оцінюють введення миротворчого контингенту в країну.

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Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що під час зустрічей у Брюсселі обговорювалася можливість розміщення миротворчої місії на території України. Про це глава держави заявив на пресконференції за підсумками переговорів, передає "Європейська правда".

За словами Зеленського, консультації з цього питання тривають, а сприяння в їх організації надає президент Франції Емманюель Макрон.

"Ми проговорювали з Емманюелем його давню ідею. Ми підтримуємо ідею щодо посилення України", — заявив глава держави.

Зеленський підкреслив, що є перші обнадійливі результати.

"Емманюель контактував з цього приводу з деякими лідерами. Ми в процесі, але я бачу, що є позитив від деяких лідерів", — пояснив президент.

Однак український лідер не став розкривати конкретні деталі щодо формату місії, зазначивши, що це питання, яке потребує особливої обережності.

"Тут питання деталей і ми обговорюємо ці деталі", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, у нещодавньому інтерв'ю французькій пресі Володимир Зеленський оголосив, що Україна не може повернути окуповані Росією території військовим шляхом.

17 грудня новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Україні необхідно укласти угоду, щоб завершилося повномасштабне вторгнення Росії.