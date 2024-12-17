Трамп може підтримати угоду щодо України, яка залишає окуповані території за Москвою, — Bloomberg

За словами обраного президента США, Україні потрібна угода, щоб зупинити війну. Позиція адміністрації Джо Байдена — в тому, що тільки Володимир Зеленський може вирішувати, коли починати переговори.

Related video

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що Україні необхідно укласти угоду, щоб завершилося повномасштабне вторгнення Росії. Він також применшив значущість окупованих територій. Про це пише Bloomberg.

За словами журналістів, такі слова нового глави Білого дому можуть вказувати на те, що він підтримує ідею того, що Москва отримає законне право на окуповані частини України.

Колишній високопоставлений представник НАТО Джеймс Ставрідіс говорив про таку можливість минулого року. Своєю чергою позиція адміністрації президента Джо Байдена — у тому, що тільки президент України Володимир Зеленський має вирішувати, коли вступати в переговори.

Мирні переговори України та Росії: позиція Києва

У листопаді Зеленський пояснив, що в поточних умовах Київ вів би переговори не з позиції сили. Він додав, що главі Кремля Володимиру Путіну не потрібен мир, але вигідно домовлятися.

Нагадаємо, що в команді Трампа прокоментували ідею "різдвяного перемир'я" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Також Фокус у своєму матеріалі пояснював, які сигнали щодо України посилають світу ключові країни ЄС.