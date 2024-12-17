Трамп может поддержать сделку по Украине, оставляющей оккупированные территории за Москвой, — Bloomberg

По словам избранного президента США, Украине нужно соглашение, чтобы остановить войну. Позиция администрации Джо Байдена — в том, что только Владимир Зеленский может решать, когда начинать переговоры.

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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украине необходимо заключить сделку, чтобы завершилось полномасштабное вторжение России. Он также преуменьшил значимость оккупированных территорий. Об этом пишет Bloomberg.

По словам журналистов, такие слова нового главы Белого дома могут указывать на то, что он поддерживает идею того, что Москва получит законное право на оккупированные части Украины.

Бывший высокопоставленный представитель НАТО Джеймс Ставридис говорил о такой возможности в прошлом году. В свою очередь, позиция администрации уходящего президента Джо Байден — в том, что только президент Украины Владимир Зеленский должен решать, когда вступать в переговоры.

Мирные переговоры Украины и России: позиция Киева

В ноябре Зеленский объяснил, что в текущих условиях Киев вел бы переговоры не с позиции силы. Он добавил, что главе Кремля Владимиру Путину не нужен мир, но выгодно договариваться.

Напомним, что в команде Трампа прокомментировали идею "рождественского перемирия" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Также Фокус в своем материале объяснял, какие сигналы по Украине посылают миру ключевые страны ЕС.