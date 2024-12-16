"Внимательно посмотрим": в команде Трампа прокомментировали идею "рождественского перемирия" Орбана

Будущий советник по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц говорит, что Орбан выступает как посредник с Путиным в вопросах переговоров. Предложение венгерского премьера обещают детально изучить.

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Член команды избранного президента США Дональда Трампа и будущий советник по вопросам безопасности Майк Уолтц заявил, что команда Трампа изучает условия "рождественского перемирия" от Виктора Орбана. Об этом он заявил в эфире телеканала CBS News.

По словам Волтца, венгерский премьер регулярно контактирует с россиянами, а также явно имеет "хорошие отношения с президентом Трампом"

"Я надеюсь, что весь мир захочет увидеть определенное прекращение бойни, которая происходит на востоке Украины", — сказал Майк Уолтц, комментируя вопрос об идее "рождественского перемирия".

Член команды Трампа добавляет, что сейчас нужно остановить боевые действия. Он убежден, когда речь идет об определенном виде прекращения огня, то "мы очень внимательно посмотрим, что это означает".

Сам Уолтц проигнорировал вопрос журналистики относительно более детального раскрытия условий будущей политики администрации Трампа в отношении Украины.

"Сразу после выборов все, кто приезжает к нам, наши европейские союзники, президент Зеленский и другие, обсуждают, как положить конец конфликту", — заявил представитель команды Трампа.

"Рождественское перемирие" Орбана — что известно

11 декабря премьер Венгрии Виктор Орбан предложил "рождественское перемирие" и обмен пленными. Он намекнул, что Венгрия сделала все, что могла, а президент Украины отклонил ее инициативу.

В ответ на такое заявление, Зеленский раскритиковал звонок Орбана к Путину, потому что венгерский политик обсуждал с лидером РФ вопрос мира в Украине без участия Украины.

На следующий день советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что Венгрию не уполномочивали на разговоры с РФ, особенно, от имени Украины. Также чиновник отметил, что судьба пленных украинцев беспокоит власть независимо от перемирия. В связи с этим две недели подряд продолжаются переговоры с россиянами, чтобы до нового года состоялся еще один обмен.

Впоследствии глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в Киеве "напряженно, но культурно" отказались от звонка Орбана.