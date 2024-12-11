Венгрия предложила рождественское перемирие и обмен пленными, но Зеленский отказался, — Орбан

Орбан намекнул, что Венгрия сделала все, что могла, а президент Украины отклонил ее инициативу.

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Венгрия предложила Украине перемирие на Рождество, но президент Украины Владимир Зеленский отверг это предложение. Об этом в своем Х (Твиттере) сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"В конце председательства Венгрии в ЕС мы приложили новые усилия для мира. Мы предложили рождественское прекращение огня и широкомасштабный обмен пленными. Печально, что президент Зеленский четко отклонил и исключил это сегодня", — написал он.

Орбан добавил, что Венгрия сделала все, что могла.

Этим постом Виктор Орбан отреагировал на пост Владимира Зеленского часом ранее, в котором он раскритиковал его за звонок Владимиру Путину.

"Мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду в Москву звонить, чтобы послушать еще и его часовые лекции. Не надо играть на собственный имидж за счет единства — надо заботиться об общем успехе. Именно единство в Европе всегда дает успех. Разговоры о войне против Украины, которую ведет Россия, не могут происходить без Украины", — написал он.

11 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что час общался с главой Кремля Владимиром Путиным.

Напомним, что 15 ноября сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц позвонил Владимиру Путину. Он осудил войну России против Украины и призвал Путина положить ей конец и вывести войска.