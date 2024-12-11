Угорщина запропонувала різдвяне перемир'я та обмін полоненими, але Зеленський відмовився, — Орбан

Орбан натякнув, що Угорщина зробила все, що могла, а президент України відхилив її ініціативу.

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Угорщина запропонувала Україні перемир'я на Різдво, але президент України Володимир Зеленський відкинув цю пропозицію. Про це в своєму Х (Твіттері) повідомив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

"Наприкінці головування Угорщини в ЄС ми доклали нових зусиль для миру. Ми запропонували різдвяне припинення вогню та широкомасштабний обмін полоненими. Сумно, що президент Зеленський чітко відхилив і виключив це сьогодні", — написав він.

Орбан додав, що Угорщина зробила все, що могла.

Цим постом Віктор Орбан відреагував на пост Володимира Зеленського годиною раніше, в якому він розкритикував його за дзвінок Володимиру Путіну.

"Ми всі сподіваємось, що Віктор Орбан не буде хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції. Не треба грати на власний імідж за рахунок єдності — треба дбати про спільний успіх. Саме єдність у Європі завжди дає успіх. Розмови про війну проти України, яку веде Росія, не можуть відбуватися без України", — написав він.

11 грудня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що годину спілкувався з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Нагадаємо, що 15 листопада повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц зателефонував Володимиру Путіну. Він засудив війну Росії проти України та закликав Путіна покласти їй кінець та вивести війська.