Створювали штучний дефіцит квитків на потяги: на УЗ викрито масштабну корупційну схему (відео)

За версією слідства, провідники продавали пасажирам місця у службових купе, які не реалізуються у системі вільного продажу квитків за 300-500 євро, без належного оформлення квитанцій. Залежно від виду потяга, у вагоні було 4-6 таких місць.

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Керівники та працівники станції Київ-Пасажирський організували кримінальну схему із заробляння на потягах, які здійснювали міжнародні перевезення. Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.

Так, голова однієї із профспілкових організацій вирішив скористатися тим, що від початку повномасштабної війни РФ проти України та закриття неба попит на залізничні квитки міжнародного сполучення істотно зріс і становить 60 пасажирів на одне місце.

Він підібрав собі команду і, користуючись ажіотажем на квитки до Варшави, Будапешта-Відня, Перемишля, Хелма, Кишинева та Західного прямування, запровадив кілька кримінальних схем.

"Голова профспілки особисто погоджував кандидатів на посади начальників потягів та провідників і пояснював "правила гри", а також приймав рішення щодо пролонгації трудових контрактів. У разі схвалення кандидатур, вони обов’язково повинні були вступити до профспілки та кожного місяця сплачувати внески. А це — понад 350 000 гривень з усіх її членів. Якщо людина не погоджувалася на ці умови, її "переконували", не призначали на посаду або переводили на іншу", — розповіли в поліції.

Згідно із схемою, провідники продавали пасажирам місця у службових купе, які не реалізуються у системі вільного продажу квитків за 300-500 євро, без належного оформлення квитанцій. Залежно від виду потяга, у вагоні було 4-6 таких місць.

Інша схема передбачала, що до дати відправлення викуповували квитки на вільні місця та напередодні відправлення рейсів реалізували пасажирам за цінами, вдвічі-тричі вищими за офіційну вартість. У цих квитках дані пасажирів не відповідали вказаним у бланку проїзного документа та у системі продажу квитків. Їм так само не виписували квитанції, як того передбачають правила перевезення "Укрзалізниці".

Отримані кошти ніде не відображалися, а розподілялися між усіма учасниками схеми. Більшість із них передавали "нагору", зокрема, голові профспілки.

Лише за шість місяців 2024 року за схемою "перевезення пасажирів" АТ "Укрзалізниця" недоотримала понад 70 млн грн. Окрім того, що ці кошти "осідали" в кишенях зловмисників, а їхні дії призводили до штучного дефіциту проїзних квитків у системі вільного продажу.

Нині 10 учасникам злочинної організації слідчі повідомили про підозру за зловживання службовим становищем, за створення і керівництво злочинної організації та участь у ній.

У фігурантів проведено обшуки.

Нагадаємо, що 11 грудня правоохоронці повідомили, що розслідують кримінальне провадження, порушене проти посадових осіб підрозділу "Укрзалізниці", через дії яких на пасажирські потяги міжнародного сполучення було штучно створено дефіцит квитків.