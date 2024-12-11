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Штучний дефіцит квитків і вимагання хабарів: поліція проводить обшуки в "Укрзалізниці" (фото)

Націполіція, Укрзалізниця, обшуки, слідчі дії, кримінальне провадження, вимагали хабарі, міжнародні перевезення
Фото: Укрзалізниця | Націполіція проводить обшуки в потягах міжнародного сполучення "Укрзалізниці"

За словами журналіста Євгена Плінського, керівництво структурного підрозділу "Укрзалізниці" вимагало від провідників хабарі в розмірі 3-5 тисяч доларів за можливість працювати на міжнародних потягах. У Нацполіції та УЗ обіцяють розкрити деталі згодом.

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Посадовці "Укрзалізниці" посадовці одного зі структурних підрозділів зловживали своїм службовим становищем і штучно створювали дефіцит квитків на найбільш популярних маршрутах. Правоохоронці проводять обшуки у домівках причетних, офісних приміщеннях УЗ та у потягах міжнародного сполучення, повідомили в пресслужбі Національної поліції України.

"Нацполіція за сприяння Укрзалізниці проводить слідчі дії у справі щодо зловживань посадовців з міжнародними пасажирськими перевезеннями", — зазначили в пресцентрі Нацполіції.

Правоохоронці повідомили, що розслідують кримінальне провадження, порушене проти посадових осіб підрозділу "Укрзалізниці", через дії яких на пасажирські потяги міжнародного сполучення було штучно створено дефіцит квитків. У помешканнях причетних до кримінальної схеми, а також в офісних приміщеннях структурного підрозділу компанії та у потягах міжнародного сполучення під час їхнього відправлення та прибуття проводять обшуки та слідчі дії.

Націполіція, Укрзалізниця, обшуки, слідчі дії, кримінальне провадження, міжнародні перевезення Fullscreen
Правоохоронці розслідують зловживання посадових осіб "Укрзалізниці"
Фото: Нацполіція
Націполіція, Укрзалізниця, обшуки, слідчі дії, кримінальне провадження, правоохоронці, міжнародні перевезення Fullscreen
У структурному підрозділі "Укрзалізниці" розслідують створення штучного дефіциту квитків
Фото: Нацполіція

В "Укрзалізниці" зазначили, що обшуки, вилучення речових доказів, опитування і затримання проводяться у Києві та Київській області.

"Їхня мета — зупинити діяльність організованої злочинної групи, яка "паразитувала" на рядових залізничниках", — сказали в УЗ та перепросили в пасажирів за незручності.

Укрзалізниця, слідчі дії, розслідування, підозрюють посадовців Fullscreen
Посадовці "Укрзалізниці" підозрюються в зловживанні службовим становищем
Фото: Нацполіція

За словами журналіста Євгена Плінського, кримінальне провадження порушили через вимагання від провідників хабарів у розмірі 3-5 тисяч доларів за можливість працювати на потягах міжнародного сполучення. Журналіст стверджує, що організатором схеми є керівник профспілок "Укрзалізниці" Іван Супруненко і керівництво структури під назвою "Резерв провідників".

"Якщо ти звичайний провідник та не залучений до схеми, то будеш працювати лише на потягах в напрямку лінії фронту. Якщо ти в схемі, то маєш платити керівництву "Резерву провідників" за розподіл на потяги до ЄС. З таких провідників хабарників формується потяг, наприклад "на Варшаву", де окремо продається посада начальника потягу", — написав Плінський.

За інформацією журналіста, провідники "відбивали" сплачений хабар, провозячи людей до ЄС без квитків, а також передаючи контрабандну техніку та інші передачі пасажирів.

обшуки в "Укрзалізниці", Євген Плінський, журналіст, Fullscreen
Журналіст Євген Плінський говорить, що посадовці УЗ вимагали хабарів від провідників
Фото: Скриншот

Нагадаємо, 9 грудня Національне антикорупційне бюро України повідомляло, що було викрито керівника спеціалізованого суду на хабарі на суму 1 млн доларів. Про підозру повідомили чинному та колишньому головам Господарського суду у Львівській області.

"Укрзалізниця" 10 грудня повідомила про підвищення тарифів на 40 %. Це стосуватиметься вантажних перевезень.