Штучний дефіцит квитків і вимагання хабарів: поліція проводить обшуки в "Укрзалізниці" (фото)

За словами журналіста Євгена Плінського, керівництво структурного підрозділу "Укрзалізниці" вимагало від провідників хабарі в розмірі 3-5 тисяч доларів за можливість працювати на міжнародних потягах. У Нацполіції та УЗ обіцяють розкрити деталі згодом.

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Посадовці "Укрзалізниці" посадовці одного зі структурних підрозділів зловживали своїм службовим становищем і штучно створювали дефіцит квитків на найбільш популярних маршрутах. Правоохоронці проводять обшуки у домівках причетних, офісних приміщеннях УЗ та у потягах міжнародного сполучення, повідомили в пресслужбі Національної поліції України.

"Нацполіція за сприяння Укрзалізниці проводить слідчі дії у справі щодо зловживань посадовців з міжнародними пасажирськими перевезеннями", — зазначили в пресцентрі Нацполіції.

Правоохоронці повідомили, що розслідують кримінальне провадження, порушене проти посадових осіб підрозділу "Укрзалізниці", через дії яких на пасажирські потяги міжнародного сполучення було штучно створено дефіцит квитків. У помешканнях причетних до кримінальної схеми, а також в офісних приміщеннях структурного підрозділу компанії та у потягах міжнародного сполучення під час їхнього відправлення та прибуття проводять обшуки та слідчі дії.

Правоохоронці розслідують зловживання посадових осіб "Укрзалізниці" Фото: Нацполіція У структурному підрозділі "Укрзалізниці" розслідують створення штучного дефіциту квитків Фото: Нацполіція

В "Укрзалізниці" зазначили, що обшуки, вилучення речових доказів, опитування і затримання проводяться у Києві та Київській області.

"Їхня мета — зупинити діяльність організованої злочинної групи, яка "паразитувала" на рядових залізничниках", — сказали в УЗ та перепросили в пасажирів за незручності.

Посадовці "Укрзалізниці" підозрюються в зловживанні службовим становищем Фото: Нацполіція

За словами журналіста Євгена Плінського, кримінальне провадження порушили через вимагання від провідників хабарів у розмірі 3-5 тисяч доларів за можливість працювати на потягах міжнародного сполучення. Журналіст стверджує, що організатором схеми є керівник профспілок "Укрзалізниці" Іван Супруненко і керівництво структури під назвою "Резерв провідників".

"Якщо ти звичайний провідник та не залучений до схеми, то будеш працювати лише на потягах в напрямку лінії фронту. Якщо ти в схемі, то маєш платити керівництву "Резерву провідників" за розподіл на потяги до ЄС. З таких провідників хабарників формується потяг, наприклад "на Варшаву", де окремо продається посада начальника потягу", — написав Плінський.

За інформацією журналіста, провідники "відбивали" сплачений хабар, провозячи людей до ЄС без квитків, а також передаючи контрабандну техніку та інші передачі пасажирів.

Журналіст Євген Плінський говорить, що посадовці УЗ вимагали хабарів від провідників Фото: Скриншот

Нагадаємо, 9 грудня Національне антикорупційне бюро України повідомляло, що було викрито керівника спеціалізованого суду на хабарі на суму 1 млн доларів. Про підозру повідомили чинному та колишньому головам Господарського суду у Львівській області.

"Укрзалізниця" 10 грудня повідомила про підвищення тарифів на 40 %. Це стосуватиметься вантажних перевезень.