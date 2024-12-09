Хотів 1 млн доларів: НАБУ вперше викрило керівника спеціалізованого суду на хабарі

Служителі закону обіцяли повпливати на рішення суду і запобігти вбивству викривача, яке планували його опоненти.

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У Львівській області на корупції викрито чинного та колишнього голів спеціалізованого суду. Вони вимагали хабаря у власника приватної компанії у розмірі 1 млн доларів США. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

За ці кошти судді обіцяли ухвалити "потрібні рішення" у судових справах Західного апеляційного Господарського суду, а також обіцяли запобігти вбивству викривача, яке планували його опоненти у судовому процесі", — йдеться в повідомленні.

Підприємець сплатив першу частину хабаря

Зазначається, що судді отримали перший внесок у розмірі 75 тисяч доларів, а детективи та прокурори зафіксували отримання суддями хабаря.

"Зараз чинному та колишньому головам Господарського суду Львівської області повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України. Це перше викриття керівника спеціалізованого суду загальної юрисдикції антикорупційними органами", — зазначили в НАБУ.

Зараз також слідство шукає інших причетних працівників суду до справи у вимаганні хабаря.

Голова госпсуду вперше попався на хабарі: про кого йдеться

За інформацією "Слово і діло", йдеться про керівника Госпсуду Львівщини Василя Артимовича, в якого нещодавно детективи НАБУ проводили обшуки. До Артимовича цю посаду обіймав Михайло Юркевич.

"За дорученням керівника САП прокурор за участі детективів НАБУ повідомив про підозру чинному та колишньому головам Господарського суду однієї з областей, яких викрили на вимаганні у представника приватної компанії 1 млн доларів США неправомірної вигоди. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України", — інформує САП.

Керівник Госпсуду Львівщини Василь Артимович

Нагадаємо, що 29 листопада стало відомо, що американська компанія Sinclair & Wilde звинуватила Нацполіцію України та Міноборони в корупції та вимаганні хабаря. Українські посадовці відмовилися розраховуватися з американською компанією за контракт на постачання військової форми, вимагаючи "відкат".

Також повідомлялося, що на Закарпатті викрили корупційні схеми ухилення від мобілізації, затримані посадовці ТЦК і ТРО. Обоє посадовців забезпечували охочих ухилитися від мобілізації фіктивними висновками ВЛК.