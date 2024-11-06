На Закарпатті викрили корупційні схеми ухилення від мобілізації: затримані посадовці ТЦК і ТРО (фото)

Обоє посадовців забезпечували охочих ухилитися від мобілізації фіктивними висновками ВЛК. За хабарництво та зловживання впливом їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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Служба безпеки України спільно з Національною поліцією виявили на Закарпатті дві корупційні схеми ухилення від мобілізації, до яких були причетні керівник районного Територіального центру комплектування (ТЦК) та заступник командира бригади тероборони. Про це повідомили в СБУ.

Обидва посадовці діяли окремо, але використовували однакові методи, пропонуючи військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені медичні довідки про "погане" здоров'я.

За даними слідства, фігуранти забезпечували охочих ухилитися від мобілізації фіктивними висновками ВЛК про наявність тяжких захворювань. Ці документи використовувалися для зняття з військового обліку, що дозволяло призовникам незаконно виїжджати за кордон.

В Офісі генерального прокурора уточнили, що "послуги" керівника ТЦК коштували 5 тисяч доларів, а вартість "послуг" посадовця ТРО коливалася від 4 до 6 тисяч доларів, залежно від складності домовленостей з колегами з ТЦК.

За даними видання ZAXID.NET, йдеться про начальника Ужгородського РТЦК та СП Ігоря Тищука та заступника командира 101 окремої бригади територіальної оборони Юрія Какабадзе.

Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону Фото: СБУ

Керівнику районного ТЦК і СП інкримінують прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Заступнику комбрига — зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Обом загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування триває, щоб з’ясувати всі обставини злочину та притягнути винних до відповідальності.

Нагадаємо, 3 листопада ЗМІ повідомляли, що ексначальник Одеського обласного ТЦК Євген Борисов, уже перебуваючи в СІЗО, намагався оформити собі інвалідність.

26 жовтня у Львові затримали співробітника ТЦК, який за 2 тисячі доларів намагався "підкупити" колегу.