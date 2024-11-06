На Закарпатье разоблачили коррупционные схемы уклонения от мобилизации: задержаны должностные лица ТЦК и ТРО (фото)

Оба должностных лица обеспечивали желающих уклониться от мобилизации фиктивными выводами ВВК. За взяточничество и злоупотребление влиянием им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией обнаружили на Закарпатье две коррупционные схемы уклонения от мобилизации, к которым были причастны руководитель районного Территориального центра комплектования (ТЦК) и заместитель командира бригады теробороны. Об этом сообщили в СБУ.

Оба чиновника действовали отдельно, но использовали одинаковые методы, предлагая военнообязанным избежать призыва через поддельные медицинские справки о "плохом" здоровье.

По данным следствия, фигуранты обеспечивали желающих уклониться от мобилизации фиктивными заключениями ВВК о наличии тяжелых заболеваний. Эти документы использовались для снятия с воинского учета, что позволяло призывникам незаконно выезжать за границу.

В Офисе генерального прокурора уточнили, что "услуги" руководителя ТЦК стоили 5 тысяч долларов, а стоимость "услуг" чиновника ТРО колебалась от 4 до 6 тысяч долларов, в зависимости от сложности договоренностей с коллегами из ТЦК.

По данным издания ZAXID.NET, речь идет о начальнике Ужгородского РТЦК и СП Игоре Тищуке и заместителе командира 101 отдельной бригады территориальной обороны Юрия Какабадзе.

Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона Фото: СБУ

Руководителю районного ТЦК и СП инкриминируют принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Заместителю комбрига — злоупотребление влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Обоим грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование продолжается, чтобы выяснить все обстоятельства преступления и привлечь виновных к ответственности.

Напомним, 3 ноября СМИ сообщали, что экс-начальник Одесского областного ТЦК Евгений Борисов, уже находясь в СИЗО, пытался оформить себе инвалидность.

26 октября во Львове задержали сотрудника ТЦК, который за 2 тысячи долларов пытался "подкупить" коллегу.