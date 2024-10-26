Во Львове за взятку задержали сотрудника ТЦК: что говорят в областном военкомате (фото)

Сначала антикоррупционеры сообщили, что военнослужащего задержали во время получения неправомерной выгоды. Впоследствии появилась информация, что работника ТЦК подозревают в даче взятки. В областном военкомате от медийщиков требовали опровергнуть информацию, поскольку "она не соответствует действительности ни в каком виде".

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Во Львове правоохранители задержали одного из работников Сиховского РТЦК и СП города Львов во время предоставления неправомерной выгоды размером 2 тысячи долларов. Несмотря на то, что пресс-служба областного ТЦК просила представителей медиа опровергнуть информацию о задержании офицера, прокуратура официально подтвердила проведение процессуальных действий по отношению к военнослужащему. Фокус более детально разобрался в этой ситуации.

В пятницу, 25 октября, "Антикоррупционный мониторинг Львовщины" сначала сообщил, что возле торгового центра правоохранители задержали "на горячем" начальника группы морально-психологического обеспечения Сиховского РТЦК и СП г. Львова во время получения 2 тысяч долларов взятки. Львова во время получения 2 тысяч долларов взятки. Антикоррупционеры даже указали имя задержанного. По их данным, речь идет якобы о капитане Владимире Лысивском.

Сообщение о задержании работника ТЦК Фото: Скриншот

Во Львовском областном ТЦК и СП отметили, что эта информация не соответствует действительности и требовали ее опровергнуть.

"Заявляем, что распространенная информация не соответствует действительности ни в каком виде. Это информационный вброс, направленный на формирование негативного имиджа военнослужащих Сиховского РТЦК и СП", — заявили там.

Ответ ТЦК относительно задержания работника Фото: Скриншот

Ответ ТЦК относительно задержания работника Фото: Скриншот

Впоследствии в "Антикоррупционном мониторинге Львовщины" добавили, что работник ТЦК "не брал, а по собственной инициативе предложил взятку в размере 2 тыс. долларов работнику Западного-территориального управления военной службы правопорядка ВСУ за неразглашение информации и непривлечение к ответственности их военнослужащего за пребывание на службе в состоянии опьянения". Его задержали после передачи средств.

В специализированной прокуратуре в сфере обороны западного региона рассказали, что сообщено о подозрении 44-летнему должностному лицу РТЦК "по факту предоставления неправомерной выгоды, за совершение должностным лицом в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 369 УК Украины)". Санкция статьи предусматривает от 4 до 8 лет заключения с конфискацией имущества или без таковой.

"Подозреваемый за 2 тысячи долларов США пытался "подкупить" уполномоченное на проведение проверки лицо, чтобы то не привлекало к ответственности его подчиненного — старшего солдата, который находился на рабочем месте в состоянии опьянения", — рассказали в прокуратуре.

Военному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Проверяется причастность к преступлению других лиц.

Задержание работника ТЦК на Львовщине Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

Напомним, в пятницу, 25 октября, в ВСУ прокомментировали коррупцию в ТЦК во время мобилизации. Там отметили, что за последние несколько месяцев командование Сухопутных войск наладило тесное взаимодействие с правоохранительными органами по разоблачению фактов предоставления и получения неправомерной выгоды в системе мобилизации.