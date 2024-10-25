"Нулевая толерантность": в ВСУ прокомментировали коррупцию в ТЦК во время мобилизации

По словам генерал-лейтенанта Александра Павлюка, резонансные задержания коррупционеров, которые требовали взятки в обмен на уклонение от мобилизации, происходят по инициативе и при содействии командования Сухопутных войск ВСУ.

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В Вооруженных силах Украины нулевая толерантность к коррупции в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, которые проводят мобилизацию. Об этом заявил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"Нулевая толерантность к коррупции — единственное, что мы можем предложить для искоренения злоупотреблений в системе комплектования", — написал Павлюк.

Он пояснил, что за последние несколько месяцев командование Сухопутных войск наладило тесное взаимодействие с правоохранительными органами по разоблачению фактов предоставления и получения неправомерной выгоды в системе мобилизации.

"Мы наращиваем усилия для наказания всех причастных и очистки наших рядов от негодяев", — отметил Павлюк.

Он также отметил, что резонансные задержания сотрудников ТЦК и других учреждений, которые отвечают за мобилизацию в Украине и нарушили закон, происходят "по прямой инициативе и всестороннего содействия" Командования Сухопутных войск на всех этапах.

пост Павлюка Фото: Скриншот

Напомним, 24 октября в Голосеевском ТЦК Киева разоблачили масштабную коррупционную схему, связанную с выдачей поддельных документов, позволяющих мужчинам уклоняться от военной службы.

21 октября в Тернополе на взятке задержали главу одного из районных ТЦК и СП.