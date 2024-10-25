"Нульова толерантність": в ЗСУ прокоментували корупцію в ТЦК під час мобілізації

За словами генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, резонансні затримання корупціонерів, які вимагали хабарі в обмін на ухилення від мобілізації, відбуваються за ініціативи та сприяння командування Сухопутних військ ЗСУ.

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В Збройних силах України нульова толерантність до корупції у територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки, які проводять мобілізацію. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Нульова толерантність до корупції — єдине, що ми можемо запропонувати для викорінення зловживань в системі комплектування", — написав Павлюк.

Він пояснив, що за останні кілька місяців командування Сухопутних військ налагодило тісну взаємодію з правоохоронними органами щодо викриття фактів надання та отримання неправомірної вигоди в системі мобілізації.

"Ми нарощуємо зусилля задля покарання усіх причетних та очищення наших лав від негідників", — зазначив Павлюк.

Він також наголосив, що резонансні затримання співробітників ТЦК та інших установ, які відповідають за мобілізацію в Україні та порушили закон, відбуваються "за прямої ініціативи та всебічного сприяння" Командування Сухопутних військ на всіх етапах.

пост Павлюка Фото: Скриншот

Нагадаємо, 24 жовтня у Голосіївському ТЦК Києва викрито масштабну корупційну схему, пов'язану з видаванням підроблених документів, що дають змогу чоловікам ухилятися від військової служби.

21 жовтня у Тернополі на хабарі затримали очільника одного із районних ТЦК та СП.