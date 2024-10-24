$1,2 млн готівки та 11 машин: як наживалися співробітники Голосіївського РТЦК у Києві (відео)

За версією слідства, голова військово-лікарської комісії, який уже мав підозри за аналогічні дії, продовжував впливати на процеси, незважаючи на відсторонення від посади. Він підшукував "клієнтів", збирав необхідні документи та передавав їх до ТЦК, забезпечуючи чоловікам виготовлення пакета військово-облікових документів для зняття з обліку.

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У Києві викрито масштабну корупційну схему, пов'язану з видаванням підроблених документів, що дають змогу чоловікам ухилятися від військової служби. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Так, під час операції було затримано трьох посадовців Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) і трьох цивільних, які організували незаконну схему ухилення від мобілізації. Обшуки, проведені у затриманих, принесли разючі результати: вилучено понад 1,2 мільйона доларів готівкою та 11 автомобілів преміумкласу, вартість кожного з яких становить приблизно 100 тисяч доларів.

Під час обшуків у співробітників ТЦК знайшли велику кількість готівки Фото: ДБР

Під час обшуків у співробітників ТЦК знайшли елітні авто Фото: ДБР

Під час обшуків у співробітників ТЦК знайшли елітні авто Фото: ДБР

За версією слідства, ця злочинна група надавала свої "послуги" чоловікам, які не бажали проходити військову службу. Зокрема, голова військово-лікарської комісії, який уже мав підозри за аналогічні дії, продовжував впливати на процеси, попри відсторонення від посади. Цивільний організатор підшукував "клієнтів", збирав необхідні документи та передавав їх до ТЦК, забезпечуючи військовозобов'язаним виготовлення пакета військово-облікових документів для зняття з обліку.

Фото: ДБР

Ціни на "послуги" варіювалися від 2 до 15 тисяч доларів залежно від складності ситуації. Під час обшуків у фігурантів було вилучено документи і записи, що свідчать про факти незаконного зняття з військового обліку та ухилення від мобілізації тисяч військовозобов'язаних.

Фото: ДБР

Крім того, у цьому ж військкоматі було затримано ще двох співробітників, які вносили до Єдиного державного реєстру призовників фальшиві дані, що давало їм змогу ухилятися від військової служби та виїжджати за кордон. Їм також повідомлено про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем.

Тепер затриманим загрожує серйозне покарання — до 15 років позбавлення волі. ДБР уже підготувало обвинувачення в організації, виконавстві та пособництві в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою, пов'язаному з вимаганням.

Слідство продовжує досліджувати обставини, щоб з'ясувати причетність інших співробітників ТЦК і СП міста Києва.

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Кого "відмазали" в Голосіївському районі

Зазначимо, що ще 12 січня агентство візуальних комунікацій Top Lead у Telegram-каналі UA War Infographics публікувало інфографіку, згідно з якою повідомлялося, що 40% тих, хто проходив військово-лікарську комісію в Голосіївському районі Києва, було визнано непридатними до служби. Тоді як в інших районах столиці процентне співвідношення варіюється від 5% до 20%.

Фото: UA War Infographics

Зазначимо, 22 жовтня президент України Володимир Зеленський після засідання РНБО ухвалив рішення про ліквідацію всіх МСЕК, які допрацюють до 31 грудня. Рішення з'явилося після затримання голови Хмельницької обласної медкомісії Тетяни Крупи, у якої вдома виявили 6 млн доларів готівки і запідозрили в неправомірній вигоді. Слідом за цим у ЗМІ повідомили про 49 прокурорів, які отримали інвалідність за часів Крупи й отримували додаткові кошти як пенсійні виплати.