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Украина Усиление мобилизации в Украине

$1,2 млн налички и 11 машин: как наживались сотрудники Голосеевского РТЦК в Киеве (видео)

обыск деньги
Фото: ГБР | В ходе обысков у сотрудников ТЦК нашли большое количество налички

По версии следствия, председатель военно-врачебной комиссии, уже имеющий подозрения за аналогичные действия, продолжал влиять на процессы, несмотря на отстранение от должности. Он подыскивал "клиентов", собирал необходимые документы и передавал их в ТЦК, обеспечивая мужчинам изготовление пакета военно-учетных документов для снятия с учета.

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В Киеве вскрыта масштабная коррупционная схема, связанная с выдачей поддельных документов, позволяющих мужчинам уклоняться от военной службы. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Так, в ходе операции были задержаны трое должностных лиц Голосеевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и трое гражданских, организовавших незаконную схему уклонения от мобилизации. Обыски, проведенные у задержанных, принесли впечатляющие результаты: изъято более 1,2 миллиона долларов наличными и 11 автомобилей премиум-класса, стоимость каждого из которых составляет около 100 тысяч долларов.

обыск деньги Fullscreen
В ходе обысков у сотрудников ТЦК нашли большое количество налички
Фото: ГБР
машина обыск Fullscreen
В ходе обысков у сотрудников ТЦК нашли элитные авто
Фото: ГБР
гбр обыск Fullscreen
В ходе обысков у сотрудников ТЦК нашли элитные авто
Фото: ГБР

По версии следствия, эта преступная группа предоставляла свои "услуги" мужчинам, которые не желали проходить военную службу. В частности, председатель военно-врачебной комиссии, уже имеющий подозрения за аналогичные действия, продолжал влиять на процессы, несмотря на отстранение от должности. Гражданский организатор подыскивал "клиентов", собирал необходимые документы и передавал их в ТЦК, обеспечивая военнообязанным изготовление пакета военно-учетных документов для снятия с учета.

деньги обыск Fullscreen
Фото: ГБР

Цены на "услуги" варьировались от 2 до 15 тысяч долларов в зависимости от сложности ситуации. В ходе обысков у фигурантов были изъяты документы и записи, свидетельствующие о фактах незаконного снятия с воинского учета и уклонения от мобилизации тысяч военнообязанных.

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Фото: ГБР

Кроме того, в этом же военкомате были задержаны еще два сотрудника, которые вносили в Единый государственный реестр призывников фальшивые данные, что позволяло им уклоняться от военной службы и выезжать за границу. Им также сообщено о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем.

Теперь задержанным грозит серьезное наказание — до 15 лет лишения свободы. ГБР уже подготовило обвинения в организации, исполнительстве и пособничестве в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору, связанному с вымогательством.

Следствие продолжает исследовать обстоятельства, чтобы выяснить причастность других сотрудников ТЦК и СП города Киева.

Обыски ГБР Fullscreen
Фото: ГБР
Обыски ГБР Fullscreen
Фото: ГБР
Обыски ГБР Fullscreen
Фото: ГБР
Обыски ГБР Fullscreen
Фото: ГБР
Обыски ГБР Fullscreen
Фото: ГБР
Обыски ГБР Fullscreen
Фото: ГБР
Обыски ГБР Fullscreen
Фото: ГБР
Обыски ГБР Fullscreen
Фото: ГБР
Обыски ГБР Fullscreen
Фото: ГБР
Обыски ГБР Fullscreen
Фото: ГБР
Обыски ГБР Fullscreen
Фото: ГБР
Обыски ГБР Fullscreen
Фото: ГБР
Обыски ГБР Fullscreen
Фото: ГБР
Обыски ГБР Fullscreen
Фото: ГБР
Обыски ГБР Fullscreen
Фото: ГБР
Обыски ГБР
Обыски ГБР
Обыски ГБР
Обыски ГБР
Обыски ГБР
Обыски ГБР
Обыски ГБР
Обыски ГБР
Обыски ГБР
Обыски ГБР
Обыски ГБР
Обыски ГБР
Обыски ГБР
Обыски ГБР
Обыски ГБР

Кого "отмазали" в Голосеевском районе

Отметим, что еще 12 января агентство визуальных коммуникаций Top Lead в Telegram-канале UA War Infographics публиковало инфографику, согласно которой сообщалось, что 40% тех, кто проходил военно-врачебную комиссию в Голосеевском районе Киева, были признаны негодными к службе. Тогда как в других районах столицы процентное соотношение варьируется от 5% до 20%.

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Фото: UA War Infographics

Отметим, 22 октября президент Украины Владимир Зеленский после заседания СНБО принял решение о ликвидации всех МСЭК, которые доработают до 31 декабря. Решение появилось после задержания главы Хмельницкой областной медкомиссии Татьяны Крупы, у которой дома обнаружили 6 млн долларов налички и заподозрили в неправомерной выгоде. Вслед за этим в СМИ сообщили о 49 прокурорах, которые получили инвалидность во времена Крупы и получали дополнительные средства в качестве пенсионных выплат.