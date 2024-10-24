$1,2 млн налички и 11 машин: как наживались сотрудники Голосеевского РТЦК в Киеве (видео)

По версии следствия, председатель военно-врачебной комиссии, уже имеющий подозрения за аналогичные действия, продолжал влиять на процессы, несмотря на отстранение от должности. Он подыскивал "клиентов", собирал необходимые документы и передавал их в ТЦК, обеспечивая мужчинам изготовление пакета военно-учетных документов для снятия с учета.

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В Киеве вскрыта масштабная коррупционная схема, связанная с выдачей поддельных документов, позволяющих мужчинам уклоняться от военной службы. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Так, в ходе операции были задержаны трое должностных лиц Голосеевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и трое гражданских, организовавших незаконную схему уклонения от мобилизации. Обыски, проведенные у задержанных, принесли впечатляющие результаты: изъято более 1,2 миллиона долларов наличными и 11 автомобилей премиум-класса, стоимость каждого из которых составляет около 100 тысяч долларов.

В ходе обысков у сотрудников ТЦК нашли большое количество налички Фото: ГБР

В ходе обысков у сотрудников ТЦК нашли элитные авто Фото: ГБР

В ходе обысков у сотрудников ТЦК нашли элитные авто Фото: ГБР

По версии следствия, эта преступная группа предоставляла свои "услуги" мужчинам, которые не желали проходить военную службу. В частности, председатель военно-врачебной комиссии, уже имеющий подозрения за аналогичные действия, продолжал влиять на процессы, несмотря на отстранение от должности. Гражданский организатор подыскивал "клиентов", собирал необходимые документы и передавал их в ТЦК, обеспечивая военнообязанным изготовление пакета военно-учетных документов для снятия с учета.

Фото: ГБР

Цены на "услуги" варьировались от 2 до 15 тысяч долларов в зависимости от сложности ситуации. В ходе обысков у фигурантов были изъяты документы и записи, свидетельствующие о фактах незаконного снятия с воинского учета и уклонения от мобилизации тысяч военнообязанных.

Фото: ГБР

Кроме того, в этом же военкомате были задержаны еще два сотрудника, которые вносили в Единый государственный реестр призывников фальшивые данные, что позволяло им уклоняться от военной службы и выезжать за границу. Им также сообщено о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем.

Теперь задержанным грозит серьезное наказание — до 15 лет лишения свободы. ГБР уже подготовило обвинения в организации, исполнительстве и пособничестве в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору, связанному с вымогательством.

Следствие продолжает исследовать обстоятельства, чтобы выяснить причастность других сотрудников ТЦК и СП города Киева.

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Кого "отмазали" в Голосеевском районе

Отметим, что еще 12 января агентство визуальных коммуникаций Top Lead в Telegram-канале UA War Infographics публиковало инфографику, согласно которой сообщалось, что 40% тех, кто проходил военно-врачебную комиссию в Голосеевском районе Киева, были признаны негодными к службе. Тогда как в других районах столицы процентное соотношение варьируется от 5% до 20%.

Фото: UA War Infographics

Отметим, 22 октября президент Украины Владимир Зеленский после заседания СНБО принял решение о ликвидации всех МСЭК, которые доработают до 31 декабря. Решение появилось после задержания главы Хмельницкой областной медкомиссии Татьяны Крупы, у которой дома обнаружили 6 млн долларов налички и заподозрили в неправомерной выгоде. Вслед за этим в СМИ сообщили о 49 прокурорах, которые получили инвалидность во времена Крупы и получали дополнительные средства в качестве пенсионных выплат.