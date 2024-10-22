Из-за фальшивых инвалидностей: президент подписал указ о ликвидации МСЭК

Сегодня Владимир Зеленский провел СНБО относительно многочисленных фактов нарушений МСЭК и фальшивых инвалидностей для чиновников. Он отметил, что таких фактов сотни, и поэтому МСЭК должна быть ликвидирована.

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В Украине до 31 декабря планируют ликвидировать медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). Соответствующий указ № 732/2024 президент Украины Владимир Зеленский подписал 22 октября. Им он ввел в действие решение СНБО "О противодействии коррупционным и другим правонарушениям при установлении инвалидности должностным лицам государственных органов".

Указ о ликвидации МСЭК: что известно

Согласно документу в течение семи дней Минздрав вместе с ГБР, СБУ, Нацполицией и военными администрациями должны сформировать рабочие группы для проверки решений медико-социальных экспертных комиссий относительно инвалидности должностных лиц. После этого в течение трех месяцев правительство должно подготовить доклад о результатах проверки решений МСЭК. В случае выявления необоснованных решений необходимо будет инициировать их пересмотр и уведомить правоохранительные органы.

После в течение двух недель Кабмин должен обеспечить подготовку Минздрава вместе с Минцифрой плана цифровизации всех этапов работы МСЭК, который будет представлен на рассмотрение правительства. Также правительству совместно с Пенсионным фондом, СБУ, Национальной полицией и ГБР поручено провести аудит начислений пенсионных выплат инвалидам среди должностных лиц в течение недели.

Затем в течение месяца Кабмин должен подать совместный с Минздравом законопроект, который введет новую систему оценки лиц с ограниченными возможностями. Этот он должен предусматривать ликвидацию МСЭК с 31 декабря 2024 года.

В Указе отмечается, что решение принято с целью обеспечения надлежащей защиты прав и законных интересов граждан Украины, усиления противодействия коррупции в государственных органах и недопущения злоупотреблений в сфере медико-социальной экспертизы.

Ликвидация МСЭК: президент объяснил причину

Также во вторник, 22 октября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении заседания СНБО относительно многочисленных фактов нарушений МСЭК и фальшивых инвалидностей для чиновников.

"Это не только, кстати, прокуроры. Есть сотни таких фактов очевидно необоснованных инвалидностей у должностных лиц таможни, налоговой, в системе Пенсионного фонда, в местных администрациях. Со всем этим надо тщательно и оперативно разобраться. Система МСЭК должна быть ликвидирована", — отметил он.

Глава государства отметил, что проблема не только в том, что чиновники делают себе инвалидность благодаря связям. Также проблема еще и в том, что люди, которые получили настоящую инвалидность (в частности, в боевых действиях) часто не могут получить соответствующий статус и справедливые выплаты.

"Должна быть и персональная ответственность и кадровые решения из-за этой ситуации в центральных органах власти — по вертикали контроля за МСЭК. Решение СНБО сейчас предусматривает полный аудит пенсий и других начислений всем чиновникам, которые "организовали" себе инвалидности", — добавил Владимир Зеленский.

Напомним, что в последнее время правоохранительными органами выявлены нередкие случаи коррупционных схем для уклонистов среди работников МСЭК. СБУ вместе с другими правоохранительными органами проверяет медико-социальные экспертные комиссии. По результатам проверок 64 должностных лица МСЭК получили подозрение, отменено более 4 тыс. заключений об инвалидности.