Через фальшиві інвалідності: президент підписав указ про ліквідацію МСЕК

Сьогодні Володимир Зеленський провів РНБО стосовно численних фактів порушень МСЕК і фальшивих інвалідностей для посадовців. Він зазначив, що таких фактів сотні, і тому МСЕК має бути ліквідована.

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В Україні до 31 грудня планують ліквідувати медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Відповідний указ № 732/2024 президент України Володимир Зеленський підписав 22 жовтня. Ним він увів в дію рішення РНБО "Щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів".

Указ про ліквідацію МСЕК: що відомо

Згідно з документом протягом семи днів МОЗ разом з ДБР, СБУ, Нацполіцію та військовими адміністраціями мають сформувати робочі групи для перевірки рішень медико-соціальних експертних комісій стосовно інвалідності посадових осіб. Після цього протягом трьох місяців уряд має підготувати доповідь про результати перевірки рішень МСЕК. У разі виявлення необґрунтованих рішень необхідно буде ініціювати їх перегляд і повідомити правоохоронні органи.

Після протягом двох тижнів Кабмін повинен забезпечити підготовку МОЗ разом з Мінцифрою плану цифровізації всіх етапів роботи МСЕК, який буде подано на розгляд Уряду. Також уряду спільно з Пенсійним фондом, СБУ, Національною поліцією та ДБР доручено провести аудит нарахувань пенсійних виплат інвалідам серед посадових осіб протягом тижня.

Потім протягом місяця Кабмін має подати спільний з МОЗ законопроєкт, який запровадить нову систему оцінювання осіб з обмеженими можливостями. Цей він має передбачати ліквідацію МСЕК з 31 грудня 2024 року.

В Указі зазначається, що рішення прийняте з метою забезпечення належного захисту прав та законних інтересів громадян України, посилення протидії корупції в державних органах та недопущення зловживань у сфері медико-соціальної експертизи.

Ліквідація МСЕК: президент пояснив причину

Також у вівторок, 22 жовтня, президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення засідання РНБО стосовно численних фактів порушень МСЕК і фальшивих інвалідностей для посадовців.

"Це не тільки, до речі, прокурори. Є сотні таких фактів очевидно необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової, в системі Пенсійного фонду, в місцевих адміністраціях. З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована", — зазначив він.

Глава держави зазначив, що проблема не лише в тому, що посадовці роблять собі інвалідність завдяки зв'язкам. Також проблема ще й в тому, що люди, які отримали справжню інвалідність (зокрема, в бойових діях) часто не можуть отримати відповідний статус і справедливі виплати.

"Повинна бути і персональна відповідальність та кадрові рішення через цю ситуацію в центральних органах влади – по вертикалі контролю за МСЕК. Рішення РНБО зараз передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які "організували" собі інвалідності", — додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що останнім часом правоохоронними органами виявлені непоодинокі випадки корупційних схем для ухилянтів серед працівників МСЕК. СБУ разом з іншими правоохоронними органами перевіряє медико-соціальні експертні комісії. За результатами перевірок 64 посадовці МСЕК отримали підозру, скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність.