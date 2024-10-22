$450 тисяч і паспорт РФ у сина: СБУ викрила керівницю Миколаївської обласної МСЕК (фото)

Миколаївську обласну МСЕК очолює Віра Бєлякова. СБУ стверджує, що у 2023 році посадовиця нібито оформила собі та сину ІІ групу інвалідності, аби отримувати від держави додаткові пільги та соцвиплати.

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Служба безпеки викрила керівницю обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Миколаївської облради на корупційних схемах для ухилянтів. Під час обшуків правоохоронці знайшли понад 450 тис. доларів, а також виявила російський паспорт у її сина. Про це повідомляє СБУ у вівторок, 22 жовтня.

Також жінка переховувала колекцію ювелірних виробів за різними адресами.

СБУ викрила керівницю Миколаївської обласної МСЕК Фото: СБУ СБУ викрила керівницю Миколаївської обласної МСЕК Фото: СБУ

Більшу частину вилучених грошей та коштовностей було знайдено в помешканні її сина — інтерна медичного вишу.

За даними СБУ, він оформив громадянство країни-агресора у колишньому генконсульстві РФ в Одесі до початку повномасштабної війни.

Син керівниці Миколаївської обласної МСЕК має російський паспорт Фото: СБУ Син керівниці Миколаївської обласної МСЕК має російський паспорт Фото: СБУ

Крім того, аби приховати нелегальні доходи посадовиця оформила на свого сина три незадекларовані квартири. Протягом 2015-2023 років очільниця МСЕК зазначала у своїх деклараціях винятково офіційні прибутки на загальну суму трохи більш як 2 млн гривень.

Обшук у голови Миколаївської обласної МСЕК Фото: Офіс генерального прокурора

У 2023 році фігурантка оформила собі та сину 2-гу групу інвалідності для отримання від держави додаткових пільг та соціальних виплат.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чиновниці про підозру.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Правоохоронці ім'я фігурантки не називали. Одна, згідно з інформацією на сайті Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації, керівницею Миколаївської обласної МСЕК є Віра Бєлякова.

Нагадаємо, 4 жовтня ДБР викрило керівницю обласного центру МСЕК на Хмельниччині Тетяну Крупу на незаконному збагаченні. Під час обшуків правоохоронці знайшли готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. 7 жовтня її відправили під варту на два місяці із можливістю внесення застави у 500 млн гривень.

16 жовтня журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Крупа оформила "інвалідність" 49 прокурорам у Хмельницькій області.

20 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував засідання РНБО щодо діяльності МСЕК і оформлення фальшивих інвалідностей. Глава держави заявив, що чекає від СБУ, ДБР, Офісу генпрокурора "відповідних швидких жорстких рішень".