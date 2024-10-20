"Внутрішній ворог": Зеленський скликає РНБО через скандал з МСЕК та "інвалідність" прокурорів (відео)

Глава держави чекає від СБУ, ДБР, Офісу генпрокурора "відповідних швидких жорстких рішень". За словами генпрокурора Андрія Костіна, наразі слідство встановило, що 61 прокурор у Хмельницькій області має інвалідність.

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Президент України Володимир Зеленський скликає засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України через скандал із медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК) та прокурорами, які оформили собі фальшиві інвалідності. Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні у неділю, 20 жовтня.

Зеленський зазначив, що в тилу "стаються речі, з якими жодних ворогів не треба".Президент звернувся до правоохоронних органів із вимогою вжити негайних заходів.

"Це реально внутрішній ворог. Те, що відбувається із МСЕК — медико-соціальними експертними комісіями — та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористались своїми зв’язками з МСЕК та оформили собі фальшиві інвалідності. Я чекаю від правоохоронців зокрема, передусім — СБУ, ДБР, Офісу Генпрокурора – відповідних швидких жорстких рішень. Призначив РНБО", — заявив Зеленський.

Своєю чергою генеральний прокурор Андрій Костін в програмі "Факти тижня" повідомив, що наразі встановлено, що 61 прокурор у Хмельницькій області має інвалідність.

За його словами, 80% з них, тобто 50 осіб, отримали інвалідність до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Костін наголосив, що масштабне службове розслідування було розпочато одразу як тільки ця інформація щодо набуття інвалідності прокурорами з'явилася у медіа. Воно стосується не лише хмельницьких прокурорів, а всіх органів прокуратури, включно з Офісом генерального прокурора.

Скандал з МСЕК і прокурорами на Хмельниччині

Нагадаю, 16 жовтня журналіст Юрій Бутусов повідомив, що 49 прокурорів Хмельниччини оформили інвалідність. Вони були співучасниками корупційної схеми очільниці МСЕК Тетяни Крупи. Згідно з рішеннями начальника Пенсійного фонду Олександра Крупи, сина Тетяни Крупи, вони отримують від держави пенсії. Після оприлюднення цієї інформації генеральний прокурор звільнив голову Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника. 7 жовтня очільницю обласної МСЕК Тетяну Крупу відправили під варту на два місяці із можливістю внесення застави у 500 млн гривень.

16 жовтня видання Oboz.ua оприлюднило розслідування, у якому йдеться про те, що лікар-терапевт МСЕК з Вінницької області Віктор Власюк разом з дружиною пенсіонеркою є власниками 13 квартир і придбали 3 автомобілі Tesla. Крім того, Власюк разом з очільницею Вінницької МСЕК Юлією Даниленко є партнерами по ТОВ "Сонячні фермери", яке займається генеруванням струму.