Головний прокурор Хмельниччини прокоментував скандал з отриманням інвалідності 50 підлеглих

Олексій Олійник звинуватив журналіста Юрія Бутусова у поширенні недостовірної інформації і дискримінації за професійною ознакою.

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Прокурор Хмельницької області Олексій Олійник відреагував на публікацію журналіста Юрія Бутусова щодо фіктивної групи інвалідності у 50 прокурорів Хмельниччини. Про це Олійник написав в Facebook.

"Хочу прокоментувати зазначену інформацію, оскільки вона не в повній мірі відповідає дійсності. Чисельний склад прокуратури області складає 225 прокурорів. А інвалідність мають лише 48, тому стверджувати, що уся прокуратура складається з осіб з інвалідністю не є правильним. Ба більше, інвалідність більшості працівників отримана не за останні роки", — зазначив він.

Також Олексій Олійник заявив, що теж має групу інвалідності з 2017 року. Травму він отримав на роботі.

"Особисто я маю проблеми зі здоров’ям. 2005 року отримав травму на робочому місці, вивчаючи матеріали кримінального провадження. Групу отримав у 2017 році ще задовго до призначення на посаду. Хвороба не перешкоджає виконанню службових обов’язків. Питання про наявність групи розглядалось під час атестації комісією за участі представників громадськості і міжнародних організацій. Більше того, питання інвалідності прокурорів піднімалось народним депутатом Третьяковою Г.М. ще у 2020 році. Ініціатором був місцевий громадський активіст", — розповів прокурор.

Він пояснив, що це питання було предметом дослідження у межах кримінального провадження, яке розслідувалося центральними правоохоронними органами.

"Вислів "кришуючи корупційну схему голови МСЕК" звучить звичайно потужно, але у публікації нічим не підтверджений, які і більшість статей автора у яких критикуються органи влади. Так можна сказати про кожного хто отримав групу і займає посаду. Розумію, я публічна особа і маю сприймати оціночні судження громадськості щодо себе і своєї сім`ї як належне але рахую, що це не має межувати з порушенням прав і спотворенням інформації", — написав Олексій Олійник.

Він наголосив, що чинним законодавством не встановлено обмежень щодо роботи осіб з інвалідністю в органах прокуратури.

"Виглядає як дискримінація за ознакою професії прокурор. Призначені чергові перевірки", — проінформував Олійник.

Нагадаємо, що раніше Юрій Бутусов повідомив, що голова МСЕК Тетяна Крупа оформила "інвалідність" для майже 50 прокурорів на Хмельниччині. З усього керівництва Хмельницької обласної прокуратури та її структурних підрозділів пенсію не оформив лише керівник Кам’янець-Подільської окружної прокуратури Олександр Гончар.