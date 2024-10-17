Главный прокурор Хмельницкой области прокомментировал скандал с получением инвалидности 50 подчиненных

Алексей Олейник обвинил журналиста Юрия Бутусова в распространении недостоверной информации и дискриминации по профессиональному признаку.

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Прокурор Хмельницкой области Алексей Олейник отреагировал на публикацию журналиста Юрия Бутусова относительно фиктивной группы инвалидности у 50 прокуроров Хмельницкой области. Об этом Олейник написал в Facebook.

"Хочу прокомментировать указанную информацию, поскольку она не в полной мере соответствует действительности. Численный состав прокуратуры области составляет 225 прокуроров. А инвалидность имеют только 48, поэтому утверждать, что вся прокуратура состоит из лиц с инвалидностью не является правильным. Более того, инвалидность большинства работников получена не за последние годы", — отметил он.

Также Алексей Олейник заявил, что тоже имеет группу инвалидности с 2017 года. Травму он получил на работе.

"Лично я имею проблемы со здоровьем. В 2005 году получил травму на рабочем месте, изучая материалы уголовного производства. Группу получил в 2017 году еще задолго до назначения на должность. Болезнь не препятствует выполнению служебных обязанностей. Вопрос о наличии группы рассматривался во время аттестации комиссией с участием представителей общественности и международных организаций. Более того, вопрос инвалидности прокуроров поднимался народным депутатом Третьяковой Г.М. еще в 2020 году. Инициатором был местный общественный активист", — рассказал прокурор.

Он пояснил, что этот вопрос был предметом исследования в рамках уголовного производства, которое расследовалось центральными правоохранительными органами.

"Выражение "крышуя коррупционную схему председателя МСЭК" звучит конечно мощно, но в публикации ничем не подтвержден, как и большинство статей автора в которых критикуются органы власти. Так можно сказать о каждом кто получил группу и занимает должность. Понимаю, я публичное лицо и должен воспринимать оценочные суждения общественности относительно себя и своей семьи как должное но считаю, что это не должно граничить с нарушением прав и искажением информации", — написал Алексей Олейник.

Он отметил, что действующим законодательством не установлены ограничения по работе лиц с инвалидностью в органах прокуратуры.

"Выглядит как дискриминация по признаку профессии прокурор. Назначены очередные проверки", — проинформировал Олейник.

Напомним, что ранее Юрий Бутусов сообщил, что председатель МСЭК Татьяна Крупа оформила "инвалидность" для почти 50 прокуроров в Хмельницкой области. Из всего руководства Хмельницкой областной прокуратуры и ее структурных подразделений пенсию не оформил только руководитель Каменец-Подольской окружной прокуратуры Александр Гончар.