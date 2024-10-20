"Внутренний враг": Зеленский созывает СНБО из-за скандала с МСЭК и "инвалидности" прокуроров (видео)

Глава государства ждет от СБУ, ГБР, Офиса генпрокурора "соответствующих быстрых жестких решений". По словам генпрокурора Андрея Костина, сейчас следствие установило, что 61 прокурор в Хмельницкой области имеет инвалидность.

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Президент Украины Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины из-за скандала с медико-социальными экспертными комиссиями (МСЭК) и прокурорами, которые оформили себе фальшивые инвалидности. Об этом глава государства сказал в вечернем обращении в воскресенье, 20 октября.

Зеленский отметил, что в тылу "происходят вещи, с которыми никаких врагов не надо" Президент обратился к правоохранительным органам с требованием принять немедленные меры.

"Это реально внутренний враг. То, что происходит с МСЭК — медико-социальными экспертными комиссиями — и наглостью людей, в частности прокуроров, которые воспользовались своими связями с МСЭК и оформили себе фальшивые инвалидности. Я жду от правоохранителей в частности, прежде всего — СБУ, ГБР, Офиса Генпрокурора — соответствующих быстрых жестких решений. Назначил СНБО", — заявил Зеленский.

В свою очередь генеральный прокурор Андрей Костин в программе "Факты недели" сообщил, что сейчас установлено, что 61 прокурор в Хмельницкой области имеет инвалидность.

По его словам, 80% из них, то есть 50 человек, получили инвалидность до начала полномасштабного вторжения РФ.

Костин отметил, что масштабное служебное расследование было начато сразу как только эта информация о приобретении инвалидности прокурорами появилась в медиа. Оно касается не только хмельницких прокуроров, а всех органов прокуратуры, включая Офис генерального прокурора.

Скандал с МСЭК и прокурорами в Хмельницкой области

Напомню, 16 октября журналист Юрий Бутусов сообщил, что 49 прокуроров Хмельницкой области оформили инвалидность. Они были соучастниками коррупционной схемы руководительницы МСЭК Татьяны Крупы. Согласно решениям начальника Пенсионного фонда Александра Крупы, сына Татьяны Крупы, они получают от государства пенсии. После обнародования этой информации генеральный прокурор уволил главу Хмельницкой областной прокуратуры Алексея Олейника. 7 октября руководительницу областной МСЭК Татьяну Крупу отправили под стражу на два месяца с возможностью внесения залога в 500 млн гривен.

16 октября издание Oboz.ua обнародовало расследование, в котором говорится о том, что врач-терапевт МСЭК из Винницкой области Виктор Власюк вместе с женой пенсионеркой являются владельцами 13 квартир и приобрели 3 автомобиля Tesla. Кроме того, Власюк вместе с главой Винницкой МСЭК Юлией Даниленко являются партнерами по ООО "Солнечные фермеры", которое занимается генерированием тока.