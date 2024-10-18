Врач-терапевт МСЭК из Винницы купил 13 квартир и три Tesla, — расследование

Журналисты также выяснили, что врач-терапевт вместе со своей начальницей по Винницкой МСЭК Юлией Даниленко являются партнерами в ООО "Солнечные фермеры", которое занимается генерированием тока.

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Врач-терапевт медико-социальной экспертной комиссии из Винницкой области Виктор Власюк вместе с женой пенсионеркой приобрели три автомобиля Tesla, а также являются владельцами 13 квартир. Об этом говорится в расследовании Oboz.ua.

Журналисты проанализировали декларации семьи Виктора Власюка, из которых стало известно, что супруги владеют двумя Tesla Model S и одной Tesla Model Y.

Кроме того, у терапевта и его жены есть 13 квартир.

"Самый дорогой из апартаментов официально оформлен на жену Власюка, пенсионерку Оксану Бланар. Это шестикомнатная квартира в центре столицы, на ул. Институтской", — говорится в расследовании.

Квартира в Киеве, декларация Фото: OBOZ.UA

Журналисты уточнили, что общая площадь шестикомнатной квартиры составляет 260 кв. м, а стоимость одного квадратного метра в таком доме — около 3 тыс. долларов за квадрат.

"Квартира площадью 260 квадратов может стоить до 780 тыс. долларов. И это лишь одна из 13 квартир", — отметили авторы материала.

Дом на Институтской в Киеве, в котором супруги имеют квартиру Фото: OBOZ.UA

Кроме того, расследователи узнали, что Виктор Власюк является полноправным партнером в ООО "Солнечные фермеры": ему принадлежит 37,5% предприятия, которое занимается генерированием тока. А вместе с ним совладелицей этого ООО является руководительница Винницкой МСЭК Юлия Даниленко — то есть его начальница.

В ООО "Солнечные фермеры" официально трудоустроена и жена-пенсионерка Виктора Власюка Оксана Бланар. По данным журналистов, в прошлом году она заработала от энергокомпании 541 тыс. грн, 83 тыс. грн — от ООО "Солнечные фермеры" и еще 840 тыс. грн — от предпринимательской деятельности.

"Ежемесячно врач зарабатывал официально по 16,7 тыс. грн как сотрудник МСЭК, а еще 220 тыс. грн врач вместе с женой ежемесячно получали от энергетического бизнеса. Но даже ежемесячный доход в 220 тыс. грн (если представить, что они зарабатывали официально столько в течение лет) не может объяснить такого количества элитной недвижимости", — подытожили журналисты.

Напомним, 11 октября "Телеграф" обнародовал расследование о том, что за должность председателя медико-социальной экспертной комиссии в Украине нужно заплатить не менее 50 тысяч долларов, а если речь идет о столице, то — в два раза больше.

4 октября ГБР разоблачило руководительницу Хмельницкого областного центра МСЭК и ее сына, руководителя облуправления пенсионного фонда, на незаконном обогащении.