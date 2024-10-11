От 100-200 тыс. долларов в Киеве: журналисты выяснили, сколько стоит должность главы МСЭК

По словам экспертов, коррупционная составляющая в системе МСЭКов существовала давно, но именно во время действия военного положения она достигла невиданных масштабов.

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За должность председателя медико-социальной экспертной комиссии в Украине нужно заплатить не менее 50 тысяч долларов, а если речь идет о столице, то — в два раза больше. Об этом говорится в расследовании "Телеграфа".

По информации от источников издания, до начала полномасштабного вторжения РФ стоимость кресла руководителя областного МСЭКа оценивалась примерно в 30 тысяч долларов, однако с февраля 2022 года цены выросли в разы.

"Еще до скандала с Крупой должность главы областной МСЭК в регионах стоила от $50 тыс., а в Киевской области и столице — от $100-200 тысяч соответственно. Часть средств от этих теневых торгов по вертикали Минздрава могла поступать, как говорится "наверх", — отметил собеседник "Телеграфа".

Журналисты объяснили, что такая высокая стоимость должности главы МСЭК обусловлена тем, что, занимая ее, человек может получить "колоссальные прибыли" за незаконную выдачу справок об инвалидности.

Эксперты отмечают, что коррупционная составляющая в системе МСЭКов существовала давно, но именно во время действия военного положения она достигла невиданных масштабов.

"Причиной этого называют как общий рост коррупции в условиях войны, так и увеличение спроса на справки о непригодности к военной службе", — отметили авторы расследования.

Для чего нужна МСЭК?

МСЭК состоит из большой группы узкопрофильных медиков, которые собираются на заседание и решают, имеет ли человек право на инвалидность. В своих выводах врачи устанавливают группы по инвалидности и проценты потери трудоспособности людей после травмы или болезни. Эта медико-экспертная работа комиссий охватывает как гражданских граждан, так и военных.

Чтобы получить группу по инвалидности, пациенты должны пройти МСЭК, на которое нужно получить направление или от семейного врача, или от медучреждений. Важно, что справка МСЭК должна стать основанием для начисления гражданам денежной помощи от государства и оформления других социальных льгот.

МСЭКи находятся в структуре Министерства здравоохранения, но их руководителей назначает не Минздрав, а местные органы власти. Сейчас МСЭК делятся на областные, городские, межрайонные и районные, а также столичную и центральную — в Киеве.

Напомним, 4 октября ГБР разоблачило руководительницу Хмельницкого областного центра МСЭК и ее сына, руководителя облуправления пенсионного фонда, на незаконном обогащении.

7 октября Печерский райсуд избрал меру пресечения главе Хмельницкой МСЭК. Татьяну Крупу отправили под стражу на два месяца с возможностью внесения залога в 500 млн гривен.