В одной из областей усилят проверки МСЭК и усилят розыск военнообязанных

Такое решение приняла Хмельницкая ОГА на фоне коррупционного скандала с участием руководительницы областного центра МСЭК, которую уличили в незаконном обогащении и подозревают в подделке медицинских документов.

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В Хмельницкой области усилят розыск тех, кто уклоняется от мобилизации, проверят военно-врачебные комиссии (ВВК) и медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). Соответствующее решение приняли на совещании под руководством начальника областной военной администрации Сергея Тюрина, сообщили в ОГА в четверг, 10 октября.

В мероприятии приняли участие представители администрации, руководство Главного управления Национальной полиции, Службы безопасности Украины и ТЦК и СП Хмельницкой области.

Тюрин отметил, что в начале года уже проводил ряд совещаний, во время которых обсуждали надлежащую организацию работы ВВК и МСЭК, акцентируя на недопущении любых нарушений, включая коррупционные. По его словам, сейчас в области продолжаются проверки, направленные на выявление нарушителей и привлечение их к ответственности.

Отдельно был рассмотрен вопрос розыска лиц, уклоняющихся от мобилизации. Руководители районных военных администраций (РВА) и громад получили поручение усилить сотрудничество с правоохранительными органами и активизировать работу по оповещению военнообязанных.

"В условиях военного положения каждый из нас несет ответственность за безопасность государства. Только совместными усилиями мы сможем преодолеть все вызовы и обеспечить стабильность в области. Задача каждого — добросовестно выполнять свои обязанности и способствовать укреплению обороноспособности страны", — заявил Тюрин.

Напомним, 4 октября ГБР разоблачило руководительницу Хмельницкого областного центра МСЭК и ее сына, руководителя облуправления пенсионного фонда, на незаконном обогащении. Правоохранители нашли во время обысков у них наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах. В рабочем кабинете чиновницы обнаружили поддельные медицинские документы, а также списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами.

7 октября Печерский райсуд избрал меру пресечения главе Хмельницкой МСЭК. Татьяну Крупу отправили под стражу на два месяца с возможностью внесения залога в 500 млн гривен.