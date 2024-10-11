В одній з областей посилять перевірки МСЕК і посилять розшук військовозобов'язаних

Таке рішення ухвалила Хмельницька ОВА на тлі корупційного скандалу за участю керівниці обласного центру МСЕК, яку викрили на незаконному збагаченні і підозрюють у підробці медичних документів.

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У Хмельницькій області посилять розшук тих, хто ухиляється від мобілізації, перевірять військово-лікарські комісії (ВЛК) та медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Відповідне рішення ухвалили на нараді під керівництвом начальника обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, повідомили в ОВА у четвер, 10 жовтня.

У заході взяли участь представники адміністрації, керівництво Головного управління Національної поліції, Служби безпеки України та ТЦК та СП Хмельницької області.

Тюрін зазначив, що на початку року вже проводив низку нарад, під час яких обговорювали належну організацію роботи ВЛК і МСЕК, акцентуючи на недопущенні будь-яких порушень, включно з корупційними. За його словами, наразі в області тривають перевірки, які спрямовані на виявлення порушників та притягнення їх до відповідальності.

Окремо було розглянуто питання розшуку осіб, які ухиляються від мобілізації. Керівники районних військових адміністрацій (РВА) та громад отримали доручення посилити співпрацю з правоохоронними органами та активізувати роботу з оповіщення військовозобов'язаних.

"В умовах воєнного стану кожен з нас несе відповідальність за безпеку держави. Тільки спільними зусиллями ми зможемо подолати всі виклики та забезпечити стабільність в області. Завдання кожного – сумлінно виконувати свої обов’язки та сприяти зміцненню обороноздатності країни", — заявив Тюрін.

Нагадаємо, 4 жовтня ДБР викрило керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК та її сина, керівника облуправління пенсійного фонду, на незаконному збагачені. Правоохоронці знайшли під час обшуків у них готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. У робочому кабінеті посадовиці виявили підроблені медичні документи, а також списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.

7 жовтня Печерський райсуд обрав запобіжний захід голові Хмельницької МСЕК. Тетяну Крупу відправили під варту на два місяці із можливістю внесення застави у 500 млн гривень.