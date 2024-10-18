Лікар-терапевт МСЕК із Вінниці купив 13 квартир і три Tesla, — розслідування

Журналісти також з'ясували, що лікар-терапевт разом зі своєю начальницею по Вінницькій МСЕК Юлією Даниленко є партнерами у ТОВ "Сонячні фермери", яке займається генеруванням струму.

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Лікар-терапевт медико-соціальної експертної комісії з Вінницької області Віктор Власюк разом з дружиною пенсіонеркою придбали три автомобілі Tesla, а також є власниками 13 квартир. Про це йдеться у розслідуванні Oboz.ua.

Журналісти проаналізували декларації родини Віктора Власюка, з яких стало відомо, що подружжя володіє двома Tesla Model S та однією Tesla Model Y.

Крім того, у терапевта та його дружини є 13 квартир.

"Найдорожчий з апартаментів офіційно оформлений на дружину Власюка, пенсіонерку Оксану Бланар. Це шестикімнатна квартира в центрі столиці, на вул. Інститутській", — йдеться у розслідуванні.

Квартира у Києві, декларація Фото: OBOZ.UA

Журналісти уточнили, що загальна площа шестикімнатної квартири становить 260 кв. м, а вартість одного квадратного метра у такому помешканні — близько 3 тис. доларів за квадрат.

"Квартира площею 260 квадратів може коштувати до 780 тис. доларів. І це лише одна з 13 квартир", — наголосили автори матеріалу.

Будинок на Інститутській у Києві, в якому подружжя має квартиру Фото: OBOZ.UA

Крім того, розслідувачі дізнались, що Віктор Власюк є повноправним партнером у ТОВ "Сонячні фермери": йому належить 37,5% підприємства, яке займається генеруванням струму. А разом з ним співвласницею цього ТОВ є очільниця Вінницької МСЕК Юлія Даниленко — тобто його начальниця.

У ТОВ "Сонячні фермери" офіційно працевлаштована і дружина-пенсіонерка Віктора Власюка Оксана Бланар. За даними журналістів, минулого року вона заробила від енергокомпанії 541 тис. грн, 83 тис. грн — від ТОВ "Сонячні фермери" і ще 840 тис. грн — від підприємницької діяльності.

"Щомісяця лікар заробляв офіційно по 16,7 тис. грн як співробітник МСЕК, а ще 220 тис. грн лікар разом із дружиною щомісяця отримували від енергетичного бізнесу. Але навіть щомісячний дохід у 220 тис. грн (якщо уявити, що вони заробляли офіційно стільки впродовж років) не може пояснити такої кількості елітної нерухомості", — підсумували журналісти.

Нагадаємо, 11 жовтня "Телеграф" оприлюднив розслідування про те, що за посаду голови медико-соціальної експертної комісії в Україні потрібно заплатити не менше 50 тисяч доларів, а якщо мова йде про столицю, то — у два рази більше.

4 жовтня ДБР викрило керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК та її сина, керівника облуправління пенсійного фонду, на незаконному збагачені.