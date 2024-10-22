$450 тысяч и паспорт РФ у сына: СБУ разоблачила руководительницу Николаевской областной МСЭК (фото)
Николаевскую областную МСЭК возглавляет Вера Белякова. СБУ утверждает, что в 2023 году чиновница якобы оформила себе и сыну II группу инвалидности, чтобы получать от государства дополнительные льготы и соцвыплаты.
Служба безопасности разоблачила руководительницу областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Николаевского облсовета на коррупционных схемах для уклонистов. Во время обысков правоохранители нашли более 450 тыс. долларов, а также обнаружила российский паспорт у ее сына. Об этом сообщает СБУ во вторник, 22 октября.
Также женщина прятала коллекцию ювелирных изделий по разным адресам.
Большая часть изъятых денег и драгоценностей была найдена в квартире ее сына — интерна медицинского вуза.
По данным СБУ, он оформил гражданство страны-агрессора в бывшем генконсульстве РФ в Одессе до начала полномасштабной войны.
Кроме того, чтобы скрыть нелегальные доходы чиновница оформила на своего сына три незадекларированные квартиры. В течение 2015-2023 годов руководительница МСЭК отмечала в своих декларациях исключительно официальные доходы на общую сумму чуть более 2 млн гривен.
В 2023 году фигурантка оформила себе и сыну 2-ю группу инвалидности для получения от государства дополнительных льгот и социальных выплат.
Сейчас решается вопрос о сообщении чиновнице о подозрении.
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.
Правоохранители имя фигурантки не называли. Одна, согласно информации на сайте Управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации, руководительницей Николаевской областной МСЭК является Вера Белякова.
Напомним, 4 октября ГБР разоблачило руководительницу областного центра МСЭК в Хмельницкой области Татьяну Крупу на незаконном обогащении. Во время обысков правоохранители нашли наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах. 7 октября ее отправили под стражу на два месяца с возможностью внесения залога в 500 млн гривен.
16 октября журналист Юрий Бутусов сообщил, что Крупа оформила "инвалидность" 49 прокурорам в Хмельницкой области.
20 октября президент Владимир Зеленский анонсировал заседание СНБО относительно деятельности МСЭК и оформления фальшивых инвалидностей. Глава государства заявил, что ждет от СБУ, ГБР, Офиса генпрокурора "соответствующих быстрых жестких решений"