$450 тысяч и паспорт РФ у сына: СБУ разоблачила руководительницу Николаевской областной МСЭК (фото)

Николаевскую областную МСЭК возглавляет Вера Белякова. СБУ утверждает, что в 2023 году чиновница якобы оформила себе и сыну II группу инвалидности, чтобы получать от государства дополнительные льготы и соцвыплаты.

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Служба безопасности разоблачила руководительницу областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Николаевского облсовета на коррупционных схемах для уклонистов. Во время обысков правоохранители нашли более 450 тыс. долларов, а также обнаружила российский паспорт у ее сына. Об этом сообщает СБУ во вторник, 22 октября.

Также женщина прятала коллекцию ювелирных изделий по разным адресам.

СБУ разоблачила руководительницу Николаевской областной МСЭК Фото: СБУ СБУ разоблачила руководительницу Николаевской областной МСЭК Фото: СБУ

Большая часть изъятых денег и драгоценностей была найдена в квартире ее сына — интерна медицинского вуза.

По данным СБУ, он оформил гражданство страны-агрессора в бывшем генконсульстве РФ в Одессе до начала полномасштабной войны.

Сын руководительницы Николаевской областной МСЭК имеет российский паспорт Фото: СБУ Сын руководительницы Николаевской областной МСЭК имеет российский паспорт Фото: СБУ

Кроме того, чтобы скрыть нелегальные доходы чиновница оформила на своего сына три незадекларированные квартиры. В течение 2015-2023 годов руководительница МСЭК отмечала в своих декларациях исключительно официальные доходы на общую сумму чуть более 2 млн гривен.

Обыск у председателя Николаевской областной МСЭК Фото: Офис генерального прокурора

В 2023 году фигурантка оформила себе и сыну 2-ю группу инвалидности для получения от государства дополнительных льгот и социальных выплат.

Сейчас решается вопрос о сообщении чиновнице о подозрении.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Правоохранители имя фигурантки не называли. Одна, согласно информации на сайте Управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации, руководительницей Николаевской областной МСЭК является Вера Белякова.

Напомним, 4 октября ГБР разоблачило руководительницу областного центра МСЭК в Хмельницкой области Татьяну Крупу на незаконном обогащении. Во время обысков правоохранители нашли наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах. 7 октября ее отправили под стражу на два месяца с возможностью внесения залога в 500 млн гривен.

16 октября журналист Юрий Бутусов сообщил, что Крупа оформила "инвалидность" 49 прокурорам в Хмельницкой области.

20 октября президент Владимир Зеленский анонсировал заседание СНБО относительно деятельности МСЭК и оформления фальшивых инвалидностей. Глава государства заявил, что ждет от СБУ, ГБР, Офиса генпрокурора "соответствующих быстрых жестких решений"